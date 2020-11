Gyilkosság miatt vádat emeltek egy vámosmikolai pár ellen

2020. november 24. 10:28

Vádat emeltek egy vámosmikolai pár ellen egy januári emberölés miatt - tájékoztatta a Pest Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.

A nő és a férfi élettársként élt Vámosmikolán egy romos házban. A közelükben lakó, hetven év feletti asszony többször is segítette őket kisebb adományokkal. A nő januárban meglopta az idős asszonyt, aki rájött erre és megfenyegette, hogy ha nem adja vissza az értékeit, akkor feljelenti - közölték.



A férfi január 7-én áthívta a sértettet a házukba azzal, hogy visszaadják az elvitt tárgyakat. Miután becsalták a házba, bántalmazták: italosüveggel, tégladarabbal és kalapáccsal ütötték, amitől az asszony többszörös arckoponyatörést szenvedett, valamint több csigolyája és a bordája is eltört. A vádlottak áldozatukat - aki a helyszínen meghalt - késsel is megsebezték - tették hozzá.



A holttestet az elkövetők szemeteszsákba csomagolva gödörbe tették, majd hulladékkal befedték.



A páros úgy bukott le, hogy a nő még aznap beszélt egy ismerősének a tettéről, aki értesítette a rendőröket.



A főügyészség az elkövetők ellen előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat, a nőnek emellett lopás vétsége miatt is felelnie kell.

MTI