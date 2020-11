Sportigazgató: Szoboszlai télen "nagyobb klubhoz" kerül a Salzburgból

2020. november 24. 20:13

Christoph Freund sportigazgató szerint a magyar válogatott Szoboszlai Dominik a téli szünetben távozhat az RB Salzburg labdarúgócsapatától.

Szoboszlai - skysportaustria.at

Freund a Sky Sport Austriának kedden úgy fogalmazott, természetesen szeretné, ha a húszéves játékos a lehető leghosszabb ideig az osztrák bajnoki címvédőnél maradna, viszont az az egészséges, ha a megfelelő időben megteszi a következő lépést a pályafutásában.



"Meglátjuk, mi történik télen, de nagy a valószínűsége, hogy egy nagy klubhoz kerül" - tette hozzá.



Osztrák médiaértesülések szerint az Atlético Madrid, a Real Madrid, az Arsenal, a Tottenham Hotspur és az RB Leipzig is érdeklődik Szoboszlai iránt.



A sportigazgató felidézte, hogy a magyar futballista az elmúlt hetekben több mérkőzésen is kiváló teljesítményt nyújtott, ám akadtak kevésbé jó meccsei is. Hangsúlyozta, esetében a fejlődés következő lépése az, ha minden találkozón magas szinten teljesít.



"Meg vagyok győződve, hogy a következő években Európa egyik legjobb középpályásává válhat" - nyilatkozta Christoph Freund.



Az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn győztes gólt szerző Szoboszlai 2018 óta 74 mérkőzésen 22 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott Salzburgban. A bajnokságot három, az Osztrák Kupát két alkalommal nyerte meg, a legutóbbi idényben pedig az élvonal legjobb játékosának választották.

MTI