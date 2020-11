Trump a Fehér Házban hálaadás ünnepére kegyelmet adott két pulykának

2020. november 24. 21:55

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ünnepség keretében a hálaadás napja előtti hagyomány szerint kegyelmet adott két pulykának. Az ünnepség szinte egy időben zajlott Joe Biden demokrata párti elnökjelölt várható kormánya kulcsfontosságú tagjainak bemutatásával, amelyre a delaware-i Wilmingtonban került sor.

Az elnök a Fehér Házban fehér pulykával - yahoo

Donald Trump az ünnepség során egyetlen szót sem ejtett a hatalomátadás folyamatáról. Boldog és egészséges ünnepeket kívánva az amerikaiaknak, a first lady, Melania Trump és a meghívott vendégek társaságában kegyelmet adott a Kukorica és a Kukoricacsutka nevű két pulykának, amelyek így egy iowai farmon élhetik le életüket.



A hálaadás az amerikaiak egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet minden évben november negyedik csütörtökén tartanak meg. Az első amerikai telepesektől megőrződött hagyományok szerint ilyenkor a termésért adnak hálát Istennek. Az ünnep tartalma azonban mára kibővült, és szakértők szerint az amerikai nemzeti identitás megteremtésének egyik ünnepe.



A hálaadásnapi hagyományos vacsorán minden amerikai család asztalára pulyka kerül. Ez olyannyira összeforrott az ünneppel, hogy sok helyütt pulykanapnak is nevezik a hálaadást. Ilyenkor a mindenkori amerikai elnök - ceremónia keretében - kegyelmet ad egy pulykának, amelyet így nem vágnak le.



Rövid beszédében Donald Trump úgy fogalmazott: az idén különös hála illeti meg az orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat, tudósokat, akik a koronavírus-járvány elleni harcban rész vesznek. Beszédében ismét "kínai vírusnak" nevezte a Kínából elterjedt SARS-CoV-2 koronavírust.



A Rózsakertben tartott ünnepség előtt az elnök előre be nem jelentett, nagyon rövid tájékoztatót tartott. Ezen dicsérte a vakcina kifejlesztésére tett erőfeszítéseket és a tőzsde keddi szárnyalását. Mint mondta: a tőzsde fellendülése elválaszthatatlan attól a hírtől, hogy rendelkezésre áll a koronavírus elleni oltóanyag. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az idén ez a kilencedik, elnöksége óta pedig a 48-ik alkalom, hogy szárnyal a tőzsde. Szeretnék gratulálni ehhez a kormányzat keményen dolgozó tagjainak és az amerikai népnek is" - jelentette ki.



MTI