Varga Judit: What else Mr. Clooney?

2020. november 25. 12:38

Ha George Clooney legközelebb mifelénk jár, szívesen vendégül látom egy valódi kávéra és akár még a magyar jogállamiság valós helyzetéről is tájékoztatom, ha a tények is érdeklik. Ígérem, hogy az amerikai filmipar anomáliái kapcsán nem fogom nyilvánosan kritizálni, hiszen arról körülbelül annyi információval rendelkezem, mint ő a közép-európai politikai helyzetről. Valóság. What else Mr. Clooney? – zárja rövidre George Clooney reklámjából ismert ikonikus kérdéssel Varga Judit a Facebook-bejegyzését.

