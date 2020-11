Karácsony ma is háborgott és vádaskodott

2020. november 25. 16:58

Karácsony: az Orbán-kormány koncesszióba adná a hulladékgazdálkodást és a mobil díjfizetés rendszerét

Koncesszióba adná a hulladékgazdálkodást és a mobil díjfizetés rendszerét az Orbán-kormány, és ezzel átírná a főváros terveit - írta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán két frissen benyújtott törvényjavaslatra hivatkozva.

A főpolgármester szerint bár az önkormányzatok meg tudnák csinálni jól és olcsón a közfeladatokat, nekik nem hagyja a kormány, mivel azonban "a saját maguk által összetákolt állami cégek képtelennek bizonyultak erre, inkább eladják az egészet, mindennek az árát persze végül az emberek fizetik meg".

Karácsony Gergely azt írta, az éjjel megjelent két törvényjavaslat a privatizációt szolgálja. Előbb államosítottak, központosítottak, most pedig koncesszióba adnák a hulladékgazdálkodást és a mobil díjfizetés rendszerét - írta.

"Ahogy az lenni szokott, ezzel megint átírják a fővárosi önkormányzat terveit, és mindkét törvényjavaslat magában hordozza a veszélyt, hogy Budapest és a budapestiek kárvallottjai lehetnek a folyamatnak" - értékelt Karácsony Gergely, hozzátéve: megküzdenek érte, hogy ezt elkerüljék.

Szerinte a hulladékgazdálkodásról szóló új törvényjavaslat nyílt beismerése annak, hogy az állami "kukaholding" megbukott. Ezt mi Budapesten pontosan tudjuk, hiszen eddig is úgy működött ez a tákolmány, hogy a budapestiek által befizetett szemétdíjat egyszerűen zsebre tette, és nem adta vissza a fővárosi közszolgáltatónak, így a veszteséget Budapestnek kellett állnia - írta Karácsony Gergely, aki szerint ebből persze világosan következne, hogy a hulladékgazdálkodást helyben kellene megoldani, ám a kormány a privatizáció mellett döntött.

Egy biztos: a város köztisztaságáért felelős FKF-et, annak bevételeit meg kell őriznünk, nem engedhetjük, hogy nőjön a budapestiek által fizetett szemétdíj, és hogy a budapestiek befizetései ne Budapesten hasznosuljanak - nyomatékosította a főpolgármester.

Úgy folytatta: a közszolgáltatások elektronikus értékesítéséről szóló törvényjavaslat egy másik kormányzati terv csődjének beismerése. A Nemzeti Mobilfizető működése nem csak az Európai Unió jogába ütközött, de magas díjai miatt a használatára kényszerített magyarok érdekeibe is. A központosítás itt is megmarad, de a privatizációs folyamat ezen a téren is elkezdődik. Ez is közvetlenül érinti a budapesti terveket, hiszen azon dolgoznak már egy ideje, hogy kirángassák a kátyúból az e-jegyrendszert - írta a főpolgármester.

"Ez az az orbitális mutyi, amire az előző városvezetés idején több mint 10 milliárdot égettek el, miközben nem lett belőle semmi" - fogalmazott. Mi haladunk abba az irányba, hogy ezt a megörökölt szégyent helyrehozzuk, ennek alapja lett volna, hogy a BKK kiépíti a saját rendszerét, a törvényjavaslat ezt megakadályozná - sérelmezte.

Miként azt is, hogy saját rendszerünk segítségével, modern applikáció fejlesztésével vágjunk rendet az örökölt parkolási káoszban, hogy ezen keresztül tudjunk kedvezményt adni vagy akár ingyenessé tenni a rövid idejű parkolást a városban - írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

MTI