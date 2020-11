Vörös szerda: emlékezés az üldözött keresztényekre

2020. november 26. 01:48

„A világ közvéleményét hidegen hagyja, hogy keresztény embereket a hitük miatt mészárolnak le” – állítja az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár. Erre is szeretné felhívni a figyelmet a mai kampány: vörös színnel világítják meg Budapest több épületét.

„Naponta gyilkolnak meg világszerte embereket a keresztény hitük miatt” – figyelmeztetett Azbej Tristan, a üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár hozzátéve: „Évente mintegy háromezer keresztényt gyilkolnak meg, és úgy tűnik, mintha ez nem számítana a világon. Ez azért lehet így, mert a liberális megközelítés úgy próbálja beállítani a kereszténységet, illetve a keresztény demokráciát, mintha az jogfosztáson alapulna. Ebbe a hamis narratívába nem fér bele a valóság, méghozzá az, hogy jelenleg a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás”.

Hogy minderre felhívják a figyelmet, Magyarország is csatlakozott az Aid to the Church in Need nevű karitatív szervezet nemzetközi akciójához, a Red Wednesdayhez, amelynek során ma vörös fénnyel festenek meg budapesti épületeket: az Erzsébet hidat, a Szent Gellért-szobrot és négy felekezet templomát – a belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomot, az Istenszülő elhunyta ortodox székesegyházat, a Szilágyi Dezső téri református templomot és a budavári evangélikus templomot.