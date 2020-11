Koronavírus - Babis szerint óvatosan kell kezelni a korlátozások feloldását

2020. november 26. 12:34

Bár Csehországban két hete fokozatosan csökken az újonnan igazolt koronavírusos fertőzöttek napi száma, a járványhelyzet javulása mégsem megy olyan gyorsan, ahogy azt a kormány remélte, ezért még egyszer át kell gondolni a jelenleg érvényes védőintézkedések egy részének jövő hétre tervezett feloldását - jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök csütörtökön Prágában.

Babis megerősítette, hogy a járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, szerdán is 57 ponton volt, ami ötből a harmadik kockázati sávnak felel meg. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban továbbra is a negyedik sávnak, tehát súlyosabb helyzetnek felelnek meg. Ezeket tervezi a harmadik sávnak megfelelően feloldani hétfőtől a kormány, vagyis ha a döntés megszületik, kinyithatnak egyebek között a jó egy hónapja zárva tartó üzletek és vendéglők is.

Az egészségügyi tárca csütörtöki közlése szerint azonban a járvány terjedési mutatója 0,96-ra romlott, ami aggodalomra ad okot.

"A helyzet továbbra sem mondható jónak. A számok ugyan csökkennek, de nem olyan mértékben, ahogy azt vártuk. A lazításokat ezért jól át kell gondolni" - mondta a kormányfő újságíróknak.

Óvatosságra intett Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke is. Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter viszont úgy nyilatkozott: a lazítás híve, de ezt szigorú biztonsági intézkedéseknek kell kísérnie. Az üzletek és a vendéglők megnyitása jót tenne a gazdaságnak és a társadalomnak is - szögezte le.

Csehországban szerdán 4900-al nőtt az új igazolt fertőzöttek száma, ami 600-zal kevesebb, mint egy hete. A kórházakban 5400 beteget kezelnek, közülük mintegy 800 állapota súlyos. A halottak száma szerdán 47-tel 7733-ra emelkedett. A napi elhalálozási számokat később pontosítják, az utóbbi héten a napi átlag 100-120 között mozgott.

MTI