MSZP-irodában tarthat éjszakai bulikat a józsefvárosi baloldal

2020. november 26. 12:40

MSZP józsefvárosi iroda

Rendszeresen bömböltetik a zenét a párt irodaházában, az ott lakók szerint este nyolc óra után is. A hirnyolc.hu portál egy videót is közölt az egyik éjszakai esetről. Nemcsak a kijárási korlátozást nem tartják be, hanem a lakók nyugalmát is zavarják.

A józsefvárosi ügyekkel foglalkozó hirnyolc.hu beszámolója szerint a videót kedd este 11 óra környékén készítette egy olvasójuk. Egy helyi lakos arról is beszámolt: nem először fordul elő, hogy ordít a zene az MSZP-pártirodából.

A portál által megszólaltatott olvasó elmondta, a kihalt utcán az is jól hallható volt, hogy a bent lévők közül sokan kiabáltak, énekelték a dalokat. Hozzátette: nem először tapasztalta, hogy éjszaka zajonganak az irodában. Szerinte nem korrekt, hogy a politikusoknak lehet bulit tartani, míg mindenki másnak be kell tartania a koronavírus miatti korlátozásokat.

A kormányzat pont a vírus továbbterjedésének lassítása érdekében a járvány második hullámában kijárási tilalmat rendelt el este nyolc és reggel öt óra között, amellyel a szórakozóhelyeken összegyűlő tömegek kialakulását akarják megakadályozni. Emellett minden gyülekezés tilos, a családi rendezvényeken is maximum tíz fő vehet csak részt.

A videó tanúsága szerint a helyi baloldal azonban kijátssza a szabályokat, nem érdekli őket sem az emberek egészsége, sem a környéken lakók nyugalma.

Sajnos nem ez az első eset, hogy az egy éve megválasztott ellenzéki településvezetők felelőtlenül viselkednek a járvány idején. Szentes jobbikos polgármesteréről a napokban derült ki, hogy a hírek szerint hetekig bejárt a hivatalba betegen, végigfertőzve munkatársait.

hirnyolc.hu