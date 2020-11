Trump visszaállítaná a kivégzőosztag és a villamosszék általi halálbüntetést

2020. november 26. 17:56

Donald Trump és kormányzata az elnöki hivatal januári átadása előtt felgyorsítja annak a 36 törvényjavaslatnak az elfogadását, amelyet még a novemberi elnökválasztás előtt indítottak útjára. Az indítványok az állampolgárok komfortját célzó számos intézkedésen kívül egészen nagy horderejű kérdésekről is rendelkeznek.

Bevett szokás, hogy elnöki mandátumuk utolsó hónapjaiban a leköszönő amerikai elnökök még felgyorsítják a folyamatban lévő törvénytervezetek elfogadását. Ugyanezt teszi Donald Trump is az általa és minisztériumai által kezdeményezett javaslatokkal kapcsolatban, amelyek közül 12 indítvány akár már decembertől is életbe léphet. A Biden-párti demokraták ugyan kifogásolják az eljárást és a konkrét törvényjavaslatokat is, de talán még ők is belátják, hogy az utolsó négy amerikai elnök mindegyike szintén 35-40 törvényjavaslatot hagyatott jóvá leköszönése előtt, gyorsított eljárásban, beleértve Obamát is.

A legnagyobb érdeklődésre Trumpnak a halálbüntetés végrehajtását módosító javaslata és a bevándorlást korlátozó intézkedései tartanak számot.

Fennakadások az ítéletek végrehajtásában

Évek óta problémák kísérik azt a háromfázisú koktél néven emlegetett halálos injekciót, amely a legelterjedtebb változata az Egyesült Államokban a halálbüntetés jelenleg egyetlen engedélyezett módszerének. A készítmény éveken át hiánycikk volt, valamint a módszer szakmai viták középpontjába is került. A szakértők szerint ugyanis az első lépésben beadott fájdalomcsillapító csak rövid ideig fejti ki hatását, így a harmadik fázisban, azaz a halált okozó összetevő beadásakor az érzéstelenítés már nincs biztosítva.

A Trump kormányzat új törvényjavaslata ezért lehetővé tenné a kivégzések egyéb módozatainak – például a kivégzőosztag és a villamosszék általi halálbüntetés – visszaállítását.

Joe Biden már reagált a törvénytervezetre, és kijelentette, hogy beiktatása után nem fog további szövetségi kivégzést engedélyezni, és minden megtesz annak érdekében is, hogy a szövetségi bűncselekményekre kiróható halálbüntetést eltörölje.

Trump hivatalba lépésekor, 2017-ben a republikánus jogalkotóknak több mint 12 olyan törvényt sikerült semmissé tenniük a kongresszusi felülbírálás eszközével élve, amelyet a leköszönő Obama az utolsó percben még elfogadtatott. Ugyanez az eszköz talán kevésbé áll majd Biden rendelkezésére, ha a republikánusok végül szenátusi többséget szereznek, amelyet a Georgia államban a szavazatszámlálással kapcsolatban indított két felülvizsgálat eredménye fog eldönteni.

Szigorúbb feltételek a bevándorlók munkavállalásához

Szintén végleges elfogadás előtt áll négy törvénytervezet, amely a bevándorlás korlátozásához biztosít új eszközöket. Az első javaslat előírja a „magasan képzett bevándorló” vízummal rendelkező munkavállalók minimálbérének a megemelését, s ez megnehezíti a munkavállalásukat azoknál az amerikai vállalatoknál, amelyek éppen az alacsony költségek miatt választanák őket a helyi diplomásokkal szemben. Ugyancsak a diplomás bevándorlókat érinti a munkavállalói vízum által előírt képzettség szintjének a megemelése. Az agráriumban dolgozó bevándorlók esetében viszont a bérminimum csökkentését írja elő a harmadik törvény, hogy elvegye a farmokra elszegődő külföldi munkások lelkesedését az ország iránt.

A negyedik indítvány pedig lehetőséget ad a külügyminisztériumnak arra, hogy az üzleti céllal vagy turistaként az országba érkezőktől 15 ezer dollár letétet kérjenek, amelyet az utazók az ország elhagyása után kapnának vissza.

A folyamatban lévő törvényjavaslatok összességében a következő területeket érintik: bevándorlás, környezetvédelem, egészségügy, munkaügy, pénzügyi szektor, agrárgazdálkodás és lakhatás.





