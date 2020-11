Ludovic Orban szerint a liberálisok az RMDSZ-szel is koalícióra léphetnek

2020. november 27. 12:34

Ludovic Orban román miniszterelnök szerint a román nemzeti liberálisok a december 6-i parlamenti választások után többek között a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) is kormánykoalícióra léphetnek, de minderről a választások eredményének függvényében határoznak.

Orban nyilatkozatáról pénteken számolt be a román média. A jelenleg kisebbségben kormányzó, a választások legnagyobb esélyesének számító Nemzeti Liberális Párt (PNL) ugyanakkor kizárja annak a lehetőségét, hogy a Szociáldemokrata Párttal (PSD) lépjenek koalícióra.



"Bárminemű együttműködést kizárunk a PSD-vel" - mondta Orban, aki egyben a PNL elnöke is. Rámutatott: lehetséges partnerként szóba jöhet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Népi Mozgalom Párt (PMP), valamint az RMDSZ. Arra a kérdésre, hogy a Victor Ponta vezette Pro Romániához hogyan viszonyulnak, Orban elmondta: Ponta a PSD elnöke és miniszterelnöke volt, a jelenlegi pártja pedig "egy kisebb PSD, szinte egyáltalán nincs különbség köztük".

A december 6-i parlamenti választásokon a felmérések szerint várhatóan a PNL végez az első helyen, de szüksége lesz koalíciós partnerre vagy partnerekre ahhoz, hogy kormányozhasson. Klaus Iohannis államelnök többször is kijelentette, hogy a PNL-nek az USR és a Dacian Ciolos vezette PLUS alkotta rendszerkritikus USR-PLUS választási szövetséggel kellene kormányoznia, amely a felmérések szerint várhatóan a harmadik legnagyobb parlamenti erő lesz a PNL és a PSD mögött.



A Traian Basescu volt államelnök által védnökölt PMP-vel a liberálisok már most is együttműködnek, egyes megyékben kormánymegbízotti (prefektus) tisztségeket kaptak. A PMP, akárcsak az RMDSZ elsősorban azért küzd, hogy átlépje az 5 százalékos küszöböt és bejusson a parlamentbe.



MTI