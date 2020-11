A 95 éve született Bozsik Józsefre emlékezett az Aranycsapat Testület

2020. november 27. 17:35

Bozsik Józsefre, az Aranycsapat 95 éve ezen a napon született olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes kiváló jobbfedezetére emlékezett péntek délután az Aranycsapat Testület.

Bozsik József - sport365.hu

"Bozsik Józsefről elsősorban a rendkívüli tehetség jut eszünkbe, pedig karrierjében a példátlan szorgalom is fontos szerepet játszott" - hangsúlyozta Lomnici Zoltán, a testület elnöke a budapesti Olimpia parkban, szűk körben megtartott eseményen. Hozzátette: Bozsikot a sportszerűség mellett a mások melletti kiállás is jellemezte, hiszen Puskás Ferenccel és Szusza Ferenccel közbenjárt a disszidálási kísérlet miatt halálra ítélt Szűcs Sándor 19-szeres válogatott labdarúgó érdekében, az ítéletet azonban sietve végrehajtották.

Szűcs Sándor - 24.hu





Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő, az Aranycsapat Testület alelnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Bozsik József kivételesen szerény ember volt, aki teljes szívéből szerette a játékot, a sportszerű küzdelmet.

Bajkai István - boxtv.hu



"Szorgalmával nemcsak csapattársainak szolgált például, hanem minden sportszerető fiatal számára is. Emberségével, tehetségével hamar az ország egyik legnépszerűbb sportolójává vált" - emelte ki a honatya, majd felidézte Bozsik József pályafutásának legfontosabb állomásait. Kitért arra, hogy az 1925-ben Kispesten született labdarúgó 1943-ban mutatkozott be az első osztályban, ahol összesen 447 mérkőzésen lépett pályára, ötször nyert bajnokságot és 33 gólt szerzett. A válogatottban 101 fellépésén tizenegyszer volt eredményes. Tagja volt az 1952-es, helsinki olimpián aranyérmes, majd 1953-ban Európa Kupát nyert magyar csapatnak.

Emellett gólt lőtt az évszázad mérkőzésén, az angolok ellen 6-3-ra megnyert találkozón, amelynek szerdán volt a 67. évfordulója.



Bajkai említést tett egy másik évfordulóról is, jelesen arról, hogy 80 éve Kőszegen kezdte a pályafutását az Aranycsapat középhátvédje, a 37-szeres válogatott Lóránt Gyula, aki páratlan tehetségével igen gyorsan kulcsjátékosa lett az 1950-es évek minimum öt világklasszist felvonultató magyar válogatottjának.



Végül Bozsik Péter elevenített fel néhány személyes élményt édesapjáról. Elmondta, hogy apja magánemberként hihetetlen békességet és nyugalmat árasztott.



"Büszke vagyok arra, hogy édesapapám és az Aranycsapat aktívan hozzájárult nemzetünk büszkeségéhez" - fogalmazott Bozsik Péter, hozzátéve, "a futballpályán olykor még a legnagyobb nemzeteknek is megmutathatjuk, hogy vagyunk valakik", sőt talán még jobbak is náluk.

MTI