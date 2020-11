Őrizetbe vettek négy francia rendőrt, hatósági erőszakkal gyanúsítják őket

2020. november 27. 19:19

Őrizetbe került pénteken az a négy francia rendőr, akik részt vettek egy fekete bőrű zenei producer bántalmazásában Párizsban. Emmanuel Macron államfő megdöbbentőnek nevezte a történteket, amelyek miatt kiújult a közéleti vita a rendőri erőszakról és rasszizmusról.

A csütörtökön felfüggesztett rendőröket a kihallgatásukat követően péntek délután tartóztatta le a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN. Hivatali személy által elkövetett erőszakkal és hivatalos dokumentum meghamisításával gyanúsítják őket.



A Loopsider portálon közzétett videó, amelyet több mint 2 millióan töltöttek le, óriási visszhangot váltott ki a közéletben. Neves sportolók, többi között Antoine Griezmann és Kylian Mbappé válogatott labdarúgók, énekesek, művészek is felháborodásuknak adtak hangot, Emmanuel Macront pedig "nagyon ledöbbentették" azok a képek, amelyeken Michel Zecler producert ütik, rugdossák és gumibottal bántalmazzák rendőrök a zenei stúdiója bejáratánál.

Zechler, már maszkban - wikisooncom



A rendőri jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy szombaton a férfi ellenállt, amikor a munkahelye előtt az utcán igazoltatták, mert nem viselt szájmaszkot. A rendőrök azt állították, hogy a férfi behúzta őket a stúdióba, és ott megverte őket.



A felvételen viszont az látszik, hogy a rendőrök betolják Michel Zeclert az ajtón, ő ellenáll, az arcát és a testét védi az ütésektől, de nem üt vissza. A bántalmazás öt perc után azért ér véget, mert a stúdió alagsorából emberek jönnek fel, s ennek hatására a rendőrök elhagyják az épületet, majd kívülről könnygázt dobnak be a helyiségbe, és felszólítják Michel Zeclert, hogy menjen ki. A férfit, amint kilépett az utcára, előállították, majd hivatali személy elleni erőszak miatt őrizetbe vették.



Michel Zecler feljelentést tett a rendőrök ellen, akik elmondása szerint többször is "mocskos négernek" nevezték őket.



Kormányzati tájékoztatás szerint a köztársasági elnök csütörtök este hivatalába rendelte a rendőrök felfüggesztését kezdeményező Gerald Darmanin belügyminisztert, s "nagyon egyértelmű szankciók" foganatosítására kérte. A megbeszélést követően a tárcavezető a France2 köztévében a bántalmazásban részt vett négy rendőrről azt mondta, hogy "besározták a köztársasági egyenruhát".



David Le Bars, a rendőrfelügyelők szakszervezetének főtitkára azt kérte, hogy "az igazságszolgáltatás gyorsan lépjen", ugyanakkor a vita lezárást is szorgalmazta annak érdekében, hogy ne lehessen azt gondolni, hogy minden rendőr erőszakkal gyanúsítható.





David Le Bars - sudradio.fr

Az eset ugyanakkor újjáélesztette a vitát attól, hogy létezik-e a francia rendőrségen belül rendszerszerű erőszak és rasszizmus. Ezt a hatóságok határozottan elutasítják.



Kedden a párizsi ügyészség azért indított vizsgálatot, mert rendőrök több migránst és újságírót bántalmaztak előző este a párizsi République téren, ahol csaknem ötszáz illegális bevándorló az őket támogató, államilag finanszírozott szervezetek segítségével sátrakat állított fel, hogy így követeljenek sürgősségi szálláshelyet. A rendőri fellépésről azóta az IGPN jelentése kimondta, hogy "túlzott volt az erő használata".



Ezek az esetek azért is kaptak nagy médiavisszhangot, mert a nemzetgyűlés első olvasatban kedden elfogadta a nemzetbiztonsági törvénnyel kapcsolatos, vitatott módosítást, amely alapján a rendőrség tagjairól munkájuk elvégzése közben készült képek, felvételek közzétételét a hatóságok akár 45 ezer eurós bírsággal és egy év szabadságvesztéssel is büntethetik.



Jóllehet a szabályozás kimondja, hogy csak a rosszhiszemű közzététel büntetendő, a tervezet ellen több ezren tüntettek szombaton Párizsban, mert a bírálók szerint a módosítás korlátozza a médiaszabadságot és az esetleges rendőri túlkapásokról szóló tájékoztatásokat.

Jean Castex - gouvernement.fr





Jean Castex miniszterelnök csütörtök este jelezte, hogy létrejön egy független bizottság a vitatott jogszabály újraírására. A kezdeményezés azonnal tiltakozást váltott ki a képviselők részéről, a nemzetgyűlés és a szenátus elnöke is elítélte, hogy a végrehajtó hatalom a parlament hatásköreibe kíván beleavatkozni, miközben a hétvégén újabb utcai tiltakozást tartanak Párizsban a törvénytervezet ellen.



