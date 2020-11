Bayer Zsolt: Akkor most mi van?

„Megint csak érdemes lehunyni a szemüket, és elképzelni, ha ezt idehaza vallja egy megfigyelő, akkor mi lenne itt és mi lenne a világban. És most? Most nincsen semmi. Egy amerikai veterán eskü alatt vallja, hogy elcsalták a választást egy államban, és mindenki szemérmesen hallgat, félrenéz. Persze, csak ma. Holnapra már ki fogja »deríteni« a C meg a NYT, hogy a veterán nem is veterán, különben is megbízhatatlan, 24 éves korában, 1967-ben engedély nélkül megfogta egy lány seggét a koleszben és elszívott egy mariskát, szóval a vallomása semmit sem ér, tessék tovább haladni. (Ezt idehaza a 444 fogja majd tálalni.)

Aztán majd még kiderül szegény veteránról, hogy rasszista, Biden elnök lesz (egy évig), állampolgárságot ad majd úgy 10-15-20 millió migránsnak -ez 10-15-20 millió új »demokrata« szavazat-, aztán lelép, jön az a rettenetes nő, még három év áll majd rendelkezésre, hogy végképp lerombolják az amerikai életformát, a hagyományokat és értékeket, a redneckek és a maradék WASP világ pedig vagy kirobbant kétségbeesésében egy polgárháborút, vagy csöndben kimúlik. És jönnek a BLM állatjai. De azt a meghurcolt és megalázott veterán legalább már nem fogja megérni.”