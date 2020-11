Az Európai Bizottság reagált a magyar-lengyel közös nyilatkozatra

Az Európai Bizottság pénteken ismét az Európai Unió Bíróságára küldte Magyarországot és Lengyelországot a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatos jogi aggályaik miatt. Az EB látta a tegnapi magyar-lengyel közös nyilatkozatot, ám mint azt tudatták, a labda a német EU-elnökség térfelén pattog.

Az Európai Bizottság (EB) pénteken reagált a tegnap Budapesten aláírt lengyel-magyar nyilatkozatra, amelyben Mateusz Morawiecki és Orbán Viktor miniszterelnökök ellenállásukat fejezték ki az uniós kifizetésekhez rendelt jogállamisági mechanizmussal összefüggésben. Az EB vezető szóvivője szerint természetesen látták a dokumentumot, ám a brüsszeli álláspont változatlan: a feltételrendszert megfelelőnek tartják arra, hogy a következő költségvetési ciklusban megvédje az EU pénzügyi érdekeit. A bizottság tájékoztatóján azt is tudatta: Ursula von der Leyen elnök fenntartja az Európai Parlament eheti plenárisán ismertetett álláspontját, miszerint az eljárás szükséges és arányos.

Lapunk is írt róla, Von der Leyen szerdán az EP előtt arról beszélt: nem érti azokat, akik elutasítják a jogállamisági feltételrendszert. Felvetette annak a lehetőségét is, hogy Magyarország és Lengyelország a jogi természetű aggályaikkal az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak. Ezt a lehetőséget tegnap az országok sokadszorra is elutasították, mondván: csak már elfogadott jogi aktusok megtámadására alkalmas a bírói fórum, márpedig a pénzügyi csomag – épp a magyar és lengyel vétók miatt – jelenleg még nem elfogadott.

– Fenntartjuk azt az álláspontunkat is, hogy a júliusi megállapodással összhangban lévő a jogalkotási folyamat – hangoztatták.

Brüsszelben tudatták azt is, hogy Ursula von der Leyen elnök – a hivatalos levelezésen kívül – nincs közvetlen kapcsolatban a felekkel, ugyanis a tárgyalások levezénylését a Tanács soros elnöke, Németország végzi.

Orbán Viktor miniszterelnök a minap a német Die Zeitnak adott interjújában maga is arról beszélt, hogy Németország képes a jogállamisági vita megoldására, így a politikai és gazdasági kérdések szétválasztására.

Ismert, az 1800 milliárd eurós pénzügyi csomag jogalkotását egyelőre megvétózó Magyarország és Lengyelország tegnap Budapesten megállapodtak abban, hogy egyikük sem bólint rá a másik számára elfogadhatatlan megoldásra. Egyúttal ismét jelezték, hogy a politikai kérdések gazdasági válságkezeléssel való összemosása elfogadhatatlan számukra, így tartalmát tekintve ellenzik a jelenleg asztalon lévő uniós csomagot.

