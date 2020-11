Lélegeztetőgépek leállásával riogattak az álhírterjesztő baloldali portálok

2020. november 28. 22:13

Ismét álhíreket terjesztettek baloldali internetes portálok, ezúttal azt, hogy baj van a zalaegerszegi kórház lélegeztető gépeivel. Az ellenőrizetlen információkkal kapcsolatban nem várták meg az intézmény válaszát, pedig a kórház tételesen cáfolta a szóbeszédeket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a műszaki hibák nem veszélyeztettek életeket, és arra is, hogy rengeteg tartalék berendezésük van.

Ismét álhírt terjesztett több baloldali hírportál. Ezúttal a Népszavában jelent meg péntek reggel egy hír, miszerint: „Nem működik kifogástalanul minden lélegeztetőgép Zalaegerszegen”. Azt írták, hogy „több alkalommal is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban”. Illetve azt, hogy „a hírt megerősítette az intézmény két dolgozója is” de azt is elismerték, hogy még a forrásaik sem tudták, hány ilyen eset volt, és okoztak-e veszélyt.

Az álhírt több baloldali portál is átvette, így szinte azonnal leközölte a többször hasonló ügybe keveredett Index is. Ráadásul a hírportál azt a címet adta az álhírnek, hogy „Meghibásodtak a lélegeztetőgépek a zalaegerszegi kórházban”, mintha az összes ilyen készülék elromlott volna.

A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház még aznap cáfolta az álhíreket: egy helyi internetes portálnak azt nyilatkozták, hogy „A sajtóban megjelenő félrevezető és hangulatkeltő írásokkal szemben a valóság az, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban a lélegeztetett betegek ellátása garantáltan biztonságos.

Mint írják: az említett korszerű lélegeztetőgép maga küld üzenetet, ha a működésében a legkisebb zavar is támad. Ennek is köszönhető, hogy a személyzet a pácienseket azonnal másik gépre helyezte. Leszögezték, hogy egészségkárosodás, haláleset emiatt nem következett be.

Arra is felhívták a figyelmet: az intézményben olyan sok lélegeztetőgép van, hogy a hibával érintett típusú valamennyi gép kivonása után is közel hatszor annyi lélegeztetőgépük maradt, mint ahány beteget jelenleg lélegeztetni kell.

Ezt már az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője, Lakatos Tibor korábban az M1 kérdésére elmondta: a hatóságok és a védekezés minden résztvevője nehéz helyzetbe kerülhet, ha álhírek kapnak szárnyra.

hirado.hu - M1