Lángba borították Párizst az erőszakos tüntetések

2020. november 28. 23:36

Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Erőszakba torkolltak a szombati franciaországi tüntetések, amelyeket a közbiztonsági törvényjavaslat és a rendőri brutalitás ellen szerveztek újságírói szervezetek, szakszervezetek, baloldali pártok. Az eredetileg békés demonstráció délutánra véres összecsapásokká fajult, több épület lángokban áll. A hatóságok tájékoztatása szerint országszerte több mint 133 ezren vonultak utcára, a fővárosban 46 ezren, Lille-ben háromezren, Bordeaux-ban hatezren, Lyonban csaknem nyolcezren, Strasbourgban pedig ezerötszázan tiltakoznak. A közösségi médiába feltöltött felvételek tanúsága alapján a szélsőbaloldali vandálok több helyen randalíroztak, kirakatokat törtek be.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

A kiérkező rendőrökre rátámadtak, volt, hogy Molotov-koktélt dobtak rájuk.

– Nagyon indulatos jeleneteket látni az utcákon. Kézigránátokat dobálnak. Sokan rendkívül dühösek a tervezett jogszabály miatt, és amit látnak, az egy másik példa lesz arra, amit rendőrségi brutalitásnak neveznek – hangzott el a Sky News helyszíni tudósítójától, Michelle Cliffordtól.

A riporter arról is beszámolt, hogy számos épület lángokban áll, a rendőrök pedig erőszakosan reagálnak a történésekre, több esetben könnygázt vetettek be.

A demonstrálók szakszervezeti zászlók mellett a nemzeti lobogót is magukkal vitték, továbbá saját készítésű táblákat cipelnek, amelyekre a rendőri erőszakot elítélő, a sajtószabadságot, valamint a belügyminiszter, Gérald Darmanin lemondását követelő feliratokat írtak. A menethez rendbontó csoportok is csatlakoztak, amelyek a tüntetés útvonalán felgyújtottak egy újságosbódét, a jegybank bejáratát a Bastille téren és egy éttermet is. Autókat is feldöntöttek, hogy azokból és más tárgyakból barikádokat építsenek, amelyek mögül megdobálták a rendőröket.

A belügyminisztérium szerint legalább 37 rendőr megsérült, a helyszíni tudósítások szerint a tüntetők között is voltak sérültek, és több kiégett autót is lehetett látni a menet útvonala mentén.

A leghevesebb összecsapások akkor voltak a rendőrök és a rendbontók között, amikor a tüntetés végén a Bastille téren a tüntetők már oszlani kezdtek és elindultak hazafelé.

Mint arról lapunk is beszámolt, a francia Nemzetgyűlés nemrég fogadta el a közbiztonsági törvényjavaslatot, amely a sajtó munkatársai és a jogvédők szerint sérti a sajtószabadságot, mivel a rendőrökről készült fényképek közzétételének tiltását vezetné be. Az ország felháborodását egy múlt szombati eset csak tetőzte, amelynek során három rendőr intézkedés közben bántalmazott egy fekete bőrű férfit, Michel Zecler zenei producert, aki a kijárási tilalom ellenére is az utcán tartózkodott, és a kötelezően előírt maszkot sem viselte. Elmondásuk szerint az igazoltatás megkezdésekor Zecler megpróbált elmenekülni és visszahúzódni zenei stúdiójába, valamint a rendőröket is erőszakkal magával vonszolni az épületbe.

Állításuk szerint a férfi megütötte és megrúgta őket, valamint megkísérelte elvenni tőlük szolgálati fegyverüket.

Csakhogy a stúdió biztonsági kamerájának felvételei arról tanúskodtak, hogy a három rendőr Zeclert erővel megragadva nyomta be a stúdióba, ahol a férfit ököllel és bottal verték. A képsorokon az látszik, hogy Zecler próbálja magát megvédeni, de nem emel kezet a rendőrökre.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

magyarnemzet.hu