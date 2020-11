16 éve hunyt el Bubik István

2020. november 29. 11:37

Tragikus hirtelenséggel, autóbalesetben hunyt el Bubik István, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész - autója 2004. november 28-án Ceglédbercelnél frontálisan ütközött egy másik kocsival.

Játszott Jágót az Othellóban, de volt Tartuffe és Tompor (Zuboly) is a Szentivánélyi álomban. A napfény ízében, a Hídemberben és a Nyolc évszak című sorozatban is láthattad, de Bubik István volt például Tom Hanks magyar hangja a Forrest Gumpban, illetve a Rocky és a Cobra című filmekben Sylvester Stallonét is ő szinkronizálta.



Budapest, 1996. január 30. Bubik István színművész a Púder című televízió műsor felvételén. MTI Fotó: Hámor Szabolcs

Felesége Rémi Tünde néptáncos volt, és egy lányuk született, Réka Hajnalka. Egy másik kapcsolatából szintén van egy lánya, Kincső.

2004. november 28-án Szolnokról, előadásról hazafelé tartva Ceglédbercelnél szenvedett halálos autóbalesetet, autója frontálisan ütközött egy másik kocsival. A tragédia után többek közt az Új Színház stúdiószínpada, egy lovas emlékverseny és egy esztergomi utca is az ő nevét vette fel.

Szabó Gyula, Bubik István fh. és Incze József a Kalevala című finn hősi eposz próbáján. A művet 1969. október 7-én mutatja be új szereposztásban, Kazimir Károly rendezésében és színpadra alkalmazásában a Thália Színház. MTI Fotó: Wéber Lajos

Budapest, 1984. március 27.Bubik István színművész, a Nemzeti Színház tagja. MTI Fotó: Bara István

Budapest, 1985. szeptember 17. Bubik István (István, a király) jelenete Szörényi-Bródy: István, a király című rockoperájának próbáján. A színművet kettős szereposztással, Kerényi Imre rendezésében mutatja be a Nemzeti Színház szeptember 22-én. MTI Fotó: Ilovszky Béla

Budapest, 1987. május 21. Bubik István színművész dobol a nemrég alakult színészzenekar próbáján. Az együttes első nyilvános fellépésére, a május 23-ai rádiós napra készül. MTI Fotó: Ilovszky Béla

Budapest, 1989. március 21. Udvaros Dorottya (Zilia Duca) és Bubik István (Agárdi Péter) Heltai Jenő A néma levente című vígjátékának próbáján a Játékszínben. A színművet március 24-én mutatja be a Játékszín Berényi Gábor és Schubert Éva rendezésében. MTI Fotó: Rózsahegyi Tibor

ridikul.hu