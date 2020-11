Conte gazdasági szuperminisztériumot és minisztercseréket tervez

2020. november 29. 20:14

Háromszáz fős szakértői csapattal akarja behozni több hónapos késését a gazdasági helyreállítási projektek kidolgozásában a Giuseppe Conte vezette olasz kormány, amely belső átalakítást tervez annak ellenére, hogy a minisztercsere akár kormányválsághoz is vezethet vasárnapi sajtó- és politikai kommentárok szerint.

Giuseppe Conte miniszterelnök triumvirátus felállítására készül Roberto Gualtieri pénzügyminiszterrel és a gazdasági fejlesztésért felelős Stefano Patuanellivel. Utóbbi a kormányon lévő Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa, Gualtieri pedig a másik kormányerő, a Demokrata Párt (PD) embere.

Itt volt az ideje a cselekvésnek - kommentálta a SkyTg24 hírtelevízió, amely hangoztatta, hogy a járványtól tíz hónapja sújtott Olaszország november végéig csupán címszavakat fektetett le a gazdasági talpraállás terveiből.

A Conte-Gualtieri-Patuanelli hármas feladata az európai gazdasági helyreállítási forrásokból finanszírozott tervek részletes kidolgozása lesz: a támogatásokból Olaszország részesült a legmagasabb, 209 milliárd eurónak megfelelő összeggel, de a főbb irányelvek őszi bemutatása után Róma nem állt neki a projektek összeállításának, amelyeket legkésőbb februárig kell benyújtania az Európai Bizottságnak. Brüsszel többször jelezte, hogy az olasz kormány késésben van, ezt Giuseppe Conte kezdetben tagadta, majd november 24-én elismerte.

"Európa nem fog Olaszországra várni, ha Róma késik, elesik a források első körétől" - hangoztatta Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős uniós biztos az olasz közmédiának vasárnap adott interjúban. Hozzátette, hogy nem támogatja az Öt Csillag Mozgalom (M5S) javaslatát a tagországok államadósságának eltörléséről, amit David Sassoli, az Európai Parlament elnöke is szorgalmazott.

Sajtóértesülések szerint Giuseppe Conte a miniszterelnöki hivatalban, a pénzügyminisztériumban és a gazdasági fejlesztési tárcánál háromszáz fős csapatot akar ráállítani a projektek kidolgozására, amely virtuális "szuperminisztériumként" működne. A munkát hat rendkívüli hatáskörrel felruházott menedzser segíti majd, valamint az a koordináló bizottság, amelyet Vincenzo Amendola EU-ügyi miniszter vezet.

Az Il Giornale című jobboldali napilap szerint Giuseppe Conte jól tudja, hogy miniszterelnöki széke és kormánya sorsa függ az ország gazdasági újraindításától. Nem véletlen, hogy a tétlenség és késés közepette Conte népszerűsége a szeptemberi 65 százalékról tíz pontot esett vissza - jegyezte meg az újság.

Elemzők szerint Giuseppe Conte székét saját szövetségesei is ingatják: a felmérésekben húsz százalékon álló, a szeptemberi tartományi választásokon a jobboldallal egyedül versengő PD nagyobb kormányszerepet követel magának akár minisztercserékkel is. Az egykor nagyobbik kormányerő, a mostani felmérésekben tizenöt százalékra csökkent M5S ellenzi a kormányátalakítást. Fenntartásait fejezte ki az államfő is, emlékeztetve, hogy a kormányátalakításhoz a miniszterelnöknek bizalmat kell kérnie a parlamentben is. Kommentárok szerint a háttérben a PD és az M5S harca zajlik a gazdasági helyreállítási forrásokért, valamint tétnek számít a 2022-ben esedékes államfőválasztás is, amelyre mindkét párt saját jelöltet akar jövőre állítani.

"Az egyetlen elfogadható kormánycserét a választások adhatják" - jelentette ki Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, aki szerint a Conte-kormány járványválságban szenved. Matteo Salvini, a Liga vezetője úgy látja, Conte és csapata alkalmatlan a gazdasági helyreállítási játszmára.

MTI