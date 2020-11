360 felett kezdi a hetet a forint

2020. november 30. 09:08

Hétfő reggel 361,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a péntek esti árfolyammal. A jelek szerint nehéz lesz megint megbirkózni a 360-as lélektani szinttel a forintnak. A jó nemzetközi hangulatban is vannak kockázati tényezők a magyar deviza szempontjából, ilyen például az uniós költségvetési vita, mely talán a jövő heti csúcson lezárulhat, emellett a napról napra romló járványhelyzet is kockázatot jelent a gazdaság szempontjából. A dollár most 302,25-nél jár, míg az angol font 403 forintba kerül.

portfolio.hu