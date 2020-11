Joe Bidennek kiment a bokája

2020. november 30. 10:42

Joe Biden amerikai elnökjelöltnek kiment a bokája, miközben a kutyáival játszott – adta hírül az amerikai média. A demokrata politikus jól van, a vizsgálatok alapján valószínűleg nem tört el a lába, csak hajszálrepedések keletkeztek. Várhatóan így is hetekig járássegítőt kell majd viselnie. Joe Biden november 20-án töltötte be a 78. életévét, ezzel az Egyesült Államok történetében ő lehet a legidősebb elnök. A kampány során emiatt többször Donald Trump – aki egyébként 74 esztendős – célkeresztjébe került, lassú tempója miatt az „álmos” jelzőt ragasztotta rá. Az amerikai elnök a hírek hallatán most Twitter-üzenetben kívánt gyógyulást riválisának.

A kampányban a demokrata jelölt részben nyilvánosságra hozta orvosi jelentését, hogy bizonyítsa fittségét. Orvosa akkor „egészséges, életerős” 77 éves férfiként írta le, aki alkalmas az elnöki feladatok ellátására. Joe Bidennek két kutyája van, Major és Champs, mindkettő német juhász fajtájú.

