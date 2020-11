Mindenki Rebrov tesztjére vár

2020. november 30. 11:42

Szerhij Rebrov a kispadról irányította csapatát az MTK ellen 2-0-ra megnyert szombati örökrangadón, majd az FTC ukrán edzője nyilatkozott is a televíziónak, de a hivatalos sajtótájékoztatóra már a segítőjét, Máté Csabát küldte el, mert nem érezte jól magát.

A jó ideje a mérkőzéseken is maszkot viselő szakembernek a torka fájt, és a Nemzeti Sport értesülései szerint kihagyta csapata vasárnapi regeneráló edzését is, így most az a kérdés, hogy szerdán, a Barcelona elleni BL-mérkőzésen leülhet-e a kispadra. A Bajnokok Ligája-meccsek előtt kötelező a tesztelés, tehát hamarosan válasz születik a kérdésre, de ezek után előfordulhat, hogy mások is megfertőződhettek a stábból, vagy akár a játékosok közül, noha a Ferencváros eddig a körülményekhez képest jól megúszta a koronavírus-fertőzéseket.

