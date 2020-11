A vajdasági magyarok továbbra is számítanak Orbán Viktorra

2020. november 30. 13:46

Az Orbán-kormány mindvégig kiállt és kiáll a határon túli, így a vajdasági magyarok mellett is – hangsúlyozta Pásztor István. HIRDETÉS „Ahogy eddig is, úgy ezután is számítunk egymásra” – üzente Facebook oldalán Orbán Viktornak Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője abból az apropóból, hogy a magyar miniszterelnök a mai naptól a leghosszabb ideig hivatalban lévő magyar miniszterelnöknek számít.

Idén nyáron a vajdasági magyarok jelentősen tudták növelni képviseletüket helyi és köztárssági szinten is, ami azt jelenti, hogy a magyar kisebbség megkerülhetetlen erőnek számít a szerbiai politikában. A siker annak is köszönhető, hogy az Orbán-kormány mindvégig kiállt és kiáll a határon túli, így a vajdasági magyarok mellett is.

