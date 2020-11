A Barcelona szerint a Fradi bukaresti csapat

2020. november 30. 15:00

A Barcelona hivatalos Facebook-oldala szerint a katalán sztárcsapat Bukarestben lép pályára a Ferencváros elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Természetesen csak elírásról van szó, de a 103 millió követővel rendelkező oldal szerkesztői körültekintőbbek is lehetnének. HIRDETÉS Kedden 21.00-s kezdéssel (tv: M4 Sport) a budapesti Puskás Arénában fogadja a Ferencváros a Barcelonát a BL csoportkörében, ám a katalán klub Facebook-oldala bukaresti meccsről számolt be. A magyar és a román főváros nevének hangzása valóban hasonló, hibát pedig bárki elkövethet, de csaknem két óra kellett az oldal szerkesztőinek, hogy helyesbítsenek, azt is nagy valószínűséggel csak azért tették meg, mert ellepték a bejegyzést a magyar hozzászólások.

Volt, aki kikérte magának a sértést, mondván, összekeverni Budapestet Bukaresttel, a magyaroknak körülbelül olyan, mint nekik összemosni Katalóniát Spanyolországgal, mások viszont a vicces oldalát fogták meg a történetnek. – Menjetek csak Bukarestbe, így a miénk lesz a három pont Budapesten! – írta egy magyar.

Nem először esik meg, hogy Spanyolországban összetévesztették a két várost futballügyben. 2012-ben Bukarestben rendezték az Európa-liga döntőjét, amelyet az Atlético Madrid 3-0-ra nyert meg az Athletic Bilbao ellen, és a hírek szerint a baszk klub négyszáz szurkolója véletlenül Budapestre utazott a román főváros helyett. Ráadásul a döntő bemondója is belesétált a csapdába, ugyanis a bukaresti meccsen azzal a szöveggel köszönt be, hogy „Jó estét, Budapest!”

A Barcelona egyébként a honlapján részletes múltidézővel készült a Ferencváros elleni mérkőzésre, amelyben természetesen Budapestről írnak, és még azt is megjegyzik, hogy legutóbb 45 évvel ezelőtt lépett pályára a klub a magyar fővárosban. A Barcelona 1975-ben a Vasast győzte le 1-0-ra a néhai Népstadionban, azóta most először tér vissza Budapestre.

Magyar Nemzet