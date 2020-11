Messit megbüntették, mert Maradonára emlékezett

2020. november 30. 15:38

A Barcelona vasárnapi, az Osasuna elleni bajnoki mérkőzésén Lionel Messi a gólja után levette a mezét, s az „alámezben” tisztelgett Diego Armando Maradona emléke előtt.

Büntetést kapott érte. A mérkőzést vezető Antonio Mateu Lahoz sárga lappal szankcionálta a mezlevételt, de aztán a játékvezetői jelentésbe a megszokottnál bővebben leírta a történteket, sugallva, megértette Messit, de nem tehetett mást, a szabályok alapján fel kellett mutatnia neki a sárga lapot.

„A 73. percben a 10-es számú játékos, Lionel Andres Messi Cuccittini figyelmeztetést kapott a következő ok miatt: gólja után levette a mezét, megmutatva a Newell’s Old Boys 1993–1994-es idényben használt mezét, hátán a tízes számmal.” Messi egyik első futballélménye az az 1993. októberi, rosariói mérkőzés volt, amelyen az ecuadori Emelec ellen Maradona bemutatkozott a Newell’s Old Boys együttesében.

InfoStart