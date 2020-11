Menczer Tamás: Magyarország soha nem lesz bevándorlóország

2020. november 30. 16:28

Halász János fideszes képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke az Országgyűlésben arról beszélt, Brüsszelben a Soros-terv élesítésén dolgoznak. Végrehajtanák pontról pontra azt a tervet, aminek még a létezését is tagadják. A Fidesz képviselője szerint a brüsszeli bürokraták továbbra is ösztönzik a bevándorlást, még az elmúlt évek terrorcselekmények ellenére is. Brüsszel bevándorló kontinenssé akarja tenni Európát – hangsúlyozta Halász János.

Hozzátette, a balliberális, bevándorláspárti erők színtiszta politikai érdekből a szavazó bázisukat kívánják növelni, hiszen szavazójogot is adnának a migránsoknak a segélyek és a lakhatási támogatások mellé, amiket a magyarok pénzéből fizetnének ki.

A Fidesz képviselője emlékeztetett: Soros György már 2015-ben azt követelte, ne adjanak pénzt olyan országoknak, amelyek elutasítják a bevándorlást. A magyar baloldal is Soros György kottájából játszik kezdettől fogva – mondta a képviselő, aki szerint, ha az ellenzék hatalomra kerülne, gyorsan bevándorlóországot csinálna hazánkból is. Annak ellenére, hogy az illegális bevándorlás és a terrorizmus kéz a kézben jár.

Válaszában Menczer Tamás elmondta, a nemrég nyilvánosságra hozott uniós migrációs tervek szerint Brüsszel továbbra sem megakadályozná, hanem megszervezné a bevándorlást. A külügyi államtitkár emlékeztetett: anyagilag támogatnák a bevándorlást. Menczer Tamás szerint Brüsszel egyenlőségjelet tesz a bevándorlók és az európai állampolgárok közé, pénzt adnának a migránsok politikai döntéshozatalban való részvételére is. – Ők fognak dönteni a jövőnkről, nem pedig mi – jelentette ki az államtitkár. Magyarország azonban soha nem lesz bevándorlóország – zárta felszólalását Menczer Tamás.

Magyar Nemzet