Koronavírus - Bécsben megnyílt az eddigi legnagyobb "tesztutca"

2020. november 30. 16:39

Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter pedig szorgalmazta, hogy minél többen töltsék le a Stop Corona App nevű mobiltelefonos alkalmazást. Bécsben megnyílt hétfőn a koronavírus-tesztelésre kialakított eddigi legnagyobb, a sajtó által csak "tesztutcaként" emlegetett létesítmény.

A bécsi Ausztria Center mélygarázsában, illetve felszíni parkolójában átadott hely a harmadik ilyen az osztrák fővárosban. Ide elsősorban az ápolási intézményekben és az idősotthonokban dolgozókat, valamint a betegek, illetve bentlakók hozzátartozóit várják koronavírus-gyorstesztre, hogy a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák a behurcolás veszélyét.

Ezen túlmenően olyanok is jelentkezhetnek tesztelésre, akik tüneteket vélnek felfedezni magukon, és úgy érzik megfertőződhettek. Ez utóbbiak azonban csak autóval érkezhetnek, és a szűrés során sem szállhatnak ki autójukból. Az előkészületek során rendkívüli elővigyázatossággal alakították ki a szűrőboxokat, és arra is ügyeltek, hogy azoknál, akiknek a gyorsteszt eredménye pozitív lesz, elkülönítve, a helyszínen felállított laborban a szükséges PCR-tesztet is elvégezzék. Egyelőre három gyalogos és négy autós mintavételi helyszín áll rendelkezése, ezek igény esetén bővíthetők - közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája.

A gyorstesztes lehetőséget regisztráció után lehet igénybe venni, egy ember szükség szerint többször is teszteltetheti magát. Negatív teszt esetén a páciens erről írásbeli igazolást kap, mely 24 óráig érvényes. Ha az eredmény pozitív, a személyzet PCR-tesztet végez és még a helyszínen megkezdődik a kontaktkutatás.

MTI