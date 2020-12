Kibertámadás ért egy biztosító társaságot Izraelben

2020. december 1. 11:44

Kibertámadás ért egy biztosító társaságot Izraelben, iráni hekkerekre gyanakodnak - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

Az izraeli Nemzeti Kiberhálózat közleménye szerint hétfő este hekkerek, számítógépes bűnözők támadták meg a Sirbit biztosítótársaság szervereit, melynek weboldala összeomlott, és attól tartanak, hogy sok ügyfél, köztük a köztisztviselők személyes adatai kiszivárogtak.



A BlackShadow, vagyis fekete árnyék nevű hekkercsoport magára vállalta az akciót, és nyilvánosságra hozta a vállalat hangfelvételét egy ügyféllel folytatott beszélgetésről, valamint izraeli személyi igazolványokat és gépjármű vezetői jogosítványokat, köztük egy vezető bíróét is.



A megszerzett személyes adatok között sok köztisztviselőről szóló információt is ellophattak, mert 2005-ben a Sirbit vállalat nyerte meg a közalkalmazottak magángépkocsijának biztosítására kiírt éves pályázatot, és sok éven át megőrizte ezt a piaci szegmenset.



A BlackShadow nevű hekkercsoport a közelmúltban megnyitott Twitter-fiókjában vállalta a felelősséget a számítógépes támadásért a Sirbit hálózati infrastruktúrája ellen, s állításuk szerint a vállalat szervereiben is kárt okoztak.



Izraeli kiberszakértők szerint ez a csoport próbálta megtámadni Izrael több számítógépes rendszerét néhány hónappal ezelőtt, de akkor megfékezték őket. Omri Segev Mojal, a Profero nevű cég kiberszakértője szerint Izrael kedvelt célpontja főként iszlamista "hektivistáknak", akik politikai okokból hajtanak végre kibertámadásokat.



"Az iráni-izraeli konfliktus újabb kiéleződése miatt fennáll annak a lehetősége, hogy az irániak állnak a támadás mögött, egy aktivista csoport mögé bújnak, ahelyett, hogy hivatalosan felfednék magukat" - vélekedett a szakértő a ynetnek.



Egy frissen közzétett tanulmányból kiderült, hogy iráni hekkerek álltak több tucat november eleji, izraeli vállalatok ellen elkövetett ransomware-támadás mögött. Minden cégnek 7-9 Bitcoin érmét kellett fizetnie a támadóknak (375-475 ezer sékel, ami mintegy 35 millió forint).



Ezen érmék végső rendeltetési helye a kriptovaluták iráni kereskedési platformja volt. Használatukhoz iráni telefonszámot és személyi igazolványt kellett bemutatni, amely a tanulmány szerint arra utal, hogy nagy valószínűséggel iráni állampolgárok állnak a támadások mögött. Ugyanakkor azt nem lehet tudni, hogy kapcsolatban voltak-e az iráni rendszerrel, s hogy valójában az Iszlám Köztársaságban élnek-e.



Az iráni atomprogram vezetőjének, Mohszen Farizadének - Teherán által Izraelnek tulajdonított - szombati meggyilkolása után az irániak többször is bosszúval fenyegették meg Izraelt.



MTI