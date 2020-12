Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta lett az akhal-teke ősi lófajta

2020. december 1. 13:20

Új fajtával bővült a Magyarországon tenyésztett, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták köre, az akhal-teke lófajtát már honfoglalás-kori őseink is ismerték és használták, mára azonban állománya jelentősen visszaszorult, mindössze 68, törzskönyvben nyilvántartott egyede él a lelkes tenyésztőknél - közölte az Agrárminisztérium (AM) kedden az MTI-vel.

Az ősi lófajta - wikipedia

Közleményük szerint az akhal-teke lófajta veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtává nyilvánítása megfogyatkozott létszáma miatti erkölcsi-szakmai elismerést jelent, kifejezi a fajta védelmének szükségességét és hozzájárul hosszútávú, biztonságos fenntartásához. Ebbe a kategóriába többek között olyan, magas genetikai értéket képviselő állatfajták sorolhatók, amelyek állománya jelentősen csökkent, vagy kiszorult a termelésből.



A különleges megjelenésű, finom szervezetű, kitartó munkára képes akhal-teke lófajtát már a honfoglaló magyarok is ismerték, sőt, a hazai lóállományban a XIX. századig nagy létszámban jelen volt. Napjainkban azonban csupán 68 egyedet számol a hazai állomány, és a világon is mindössze 1886 törzskönyvezett akhal-teke lófajtát tartanak nyilván. Ennek a kihalófélben lévő fajtának a megőrzése minden országnak érdeke kell, hogy legyen, de Magyarország szerepvállalása ebben a folyamatban a történelmi múltra való tekintettel is kiemelten fontos - tette hozzá az AM.

MTI