Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott a tapétavágós gyilkos

2020. december 1. 13:25

Elsőfokú, nem jogerős ítéletében életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a bűnözőt, aki egy tapétavágóval vágta el ismerőse torkát - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a 35 éves bűnöző 2019. április 20-án, az esti órákban a XX. kerületben lévő Határ út melletti füves területen sétált alkalmi ismerősével, egy 51 éves férfival és beszélgettek. A fiatalabb férfi ismeretlen okból rátámadt beszélgetőtársára, hosszabb időn keresztül bántalmazta, majd egy tapétavágó késsel elvágta a sértett nyakát, aki meghalt.



Az esetnek volt egy szemtanúja, aki értesítette a rendőrséget, így a bűnözőt perceken belül elfogták.



A vádiratban szerepel az is, hogy a vádlott ugyanezen a napon egy másik férfival is verekedett egy XXIII. kerületi hajléktalanszállón.



A Fővárosi Főügyészség - az erőszakos többszörös visszaeső - terhelt ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A bíróság bűnösnek mondta ki a bűnözőt mindkét bűncselekményben, és őt - halmazati büntetésként, a törvény kötelező rendelkezése alapján - életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.



Az ítélet nem jogerős, azt az ügyész és a vádlott tudomásul vette, a védő három napi gondolkodási időt tartott fenn. A vádlott letartóztatását a bíróság ügyészi indítványra fenntartotta - közölték.



MTI; Gondola