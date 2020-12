Novák Katalin az otthonteremtési program új részletszabályairól

2020. december 1. 13:38

Ismertette a családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonteremtési program új elemeinek részletszabályait, amelyeket kedden megszavazott az Országgyűlés.

Novák Katalin a Facebook-oldalán közzétett videóban emlékeztetett: januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken, azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak ingatlant az 5 százalék áfát is visszaigényelhetik, a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok pedig illetékmentesek lesznek.



Egy nettó 30 millió forintos ingatlan esetén az áfacsökkentés 6,5 millió, az áfa-visszaigénylés 1,5 millió, az illetékmentesség pedig további 1,2 millió forint megtakarítást jelent, vagyis több mint 9 millió forintot spórolhatnak meg a családok - hangsúlyozta.



Ismertette, hogy az illetéket akkor nem kell kifizetni, ha az adásvételi szerződést 2021. január elseje után kötik meg.



Az 5 százalékos adókulcs alá azok az ingatlanok esnek, amelyeknek építési engedélyét 2019 év végéig kiadták, valamint azok, amelyek műszaki átadása 2021. január elseje után történik. Utóbbira akkor is az 5 százalékos áfa érvényes, ha az adásvételi szerződést idén kötik meg, tehát az számít, hogy mikor adják át és mikor teljesítik a kifizetést - magyarázta.



Tudatta azt is, hogy az áfa-visszaigényléssel a teljesen saját erős építkezéseknél csak azok élhetnek, akik falusi csokot vesznek igénybe. Egyébként a támogatás csak a teljes egészében más kivitelező által megvalósított új ingatlanok vásárlása esetén kérhető - emelte ki.

Hozzátette: az áfa visszaigénylése a csok igénylésével egyidőben is benyújtható, a 2022. december végéig kiadott építési engedélyek esetén érvényes, és 2026 végéig lehet vele élni.



Az Országgyűlés kedden 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az egyes törvényeknek az otthonteremtési program új elemei bevezetéséért szükséges módosítását.

