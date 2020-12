Bankszövetség: felgyorsítja a digitális felzárkózást a JÓTETT Bank

2020. december 1. 14:03

Országos informatikai és okoseszköz adományozási programot indított a JÓTETT Bank a hátrányos helyzetű iskolák, pedagógusok, diákok számára, a Digitális Gyorsítósáv programban több mint kétezer eszköz kerül gyerekekhez és iskolákba karitatív szervezeteken keresztül - tájékoztatta a Magyar Bankszövetség keddi közleményében az MTI-t.

A szervezet a novemberben meghirdetett JÓTETT Bank kezdeményezése keretében indította el a Digitális Gyorsítósáv programot. Karitatív szervezetek és szakmai támogató partnerek összefogásával indul az országos IT-eszköz adományozás, a csatlakozó hitelintézetek a már nem használt, de jól működő eszközök összegyűjtésén és átadásán kívül új berendezések vásárlásával is segítik a rászorulókat.



Szektorszintű összefogással kerülnek az IT-berendezések és okoseszközök december első hetétől január első hetéig folyamatosan a családokhoz, valamint az iskolákba - jelezte a közleményben Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke. Hozzátette: az adományozás fő célja, hogy a hátrányos helyzetű családokban egyszerűbbé váljon a digitális oktatáshoz történő csatlakozás, illetve a digitális tudástár elérése.



Az összefogásban 23 szervezet vesz részt, a bankszektor és a szakmai partnerek munkáját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Humanitás Szociális Alapítvány segíti. A fertőtlenítés után kiszállított eszközökön az alap operációs rendszer mellett a Microsoft iskolaprogramjában rendelkezésre álló O365 keretrendszer is elérhető.



Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke a közlemény szerint kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatt Magyarországon is jelentősen emelkedett a digitális banki szolgáltatások igénybevétele, olyan ügyfelek kezdtek online bankolni, akik korábban idegenkedtek ettől a szolgáltatástól. A bankszektor heti 12-15 százalékos növekedést tapasztalt a veszélyhelyzet időszakában az online, mobil csatornákra történő új bejelentkezések számában.



Az áttérés a digitális csatornákra tartósnak látszik, az adatok szerint azok az ügyfelek, akik egyszer kipróbálták valamelyik digitális csatornát, 75 százalékban továbbra is aktív használók maradnak.



MTI