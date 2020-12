A szlovén kormány felfüggesztette az STA hírügynökség finanszírozását

2020. december 1. 18:10

A szlovén kormány kommunikációs hivatala (UKOM) felfüggesztette a szlovén hírügynökség (STA) finanszírozását - írta az STA kedden, hozzátéve, hogy ezzel veszélybe került az iroda működése, de ennek ellenére folytatják a munkát.

Az UKOM arról tájékoztatta hétfőn a kabinetet, hogy nem tudja végrehajtani a szlovén hírügynökséggel kötött, szerződésben foglalt feltételeket 2020-ban, és 2021-re sem tud szerződést kötni az irodával, mert a hírügynökség igazgatója, Bojan Veselinovic nem küldte el a kért dokumentumokat.

Mivel az igazgató nem engedett betekintést a hírügynökség működésébe, az UKOM nem tudta megállapítani, milyen "megfelelő finanszírozást" nyújtson a közszolgálati média működéshez - közölte az kommunikációs hivatal.



Az STA közleményben válaszolt: szerintük az UKOM-nak nincs jogi alapja felfüggeszteni a támogatásokat. Az STA-t a szlovén állam alapította. Az UKOM évente köt szerződést a hírügynökséggel, és havonta utalja át a működéséhez szükséges összeget. Ez 2020-ban két millió euró volt, de az ügynökség már október óta nem részesült állami támogatásban. További két millió euró bevételt üzleti tevékenységből szerez az STA.



Az ügynökség kiemelte: az UKOM sorozatban válaszokat követelt az újságírói munkával, valamint konkrét hírtartalmakkal és a hírekre adott válaszokkal kapcsolatban, amelyek ellentétesek a szerkesztői autonómiával. Továbbá az ügynökség reklámtevékenységével kapcsolatos információkat is kért - tették hozzá, ami sérti a vállalkozás piaci érdekeit.



Az STA a törvényeknek megfelelően válaszolt a kérdésekre, de ilyen terjedelemben csak a kormánynak tartozik beszámolóval - írták.



A hírügynökség továbbá azt is közölte, hogy rendszeresen tájékoztatja a felügyelő bizottságot a működésükről, az éves jelentéseiket pedig a parlamentben is megvitatják.



Az STA hozzátette: a fejlemények ellenére folytatják a naprakész, átfogó és elfogulatlan munkát, de ha az UKOM nem változtat a hozzáállásán, hosszú távon veszélyezteti a hírügynökség működését, valamint száz alkalmazottjának, köztük nyolcvan újságírónak és fotóriporternek a szociális helyzetét.



