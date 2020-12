Szijjártó: az EBESZ-megfigyelők már a helyszínen tájékozódnak a Kárpátalján

2020. december 1. 21:42

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői már a helyszínen tájékozódnak a hétfőn Ukrajnában a magyar közösséggel szemben elkövetett "inzultusok" ügyében - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedd este a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter kedd délután a NATO külügyminisztereinek is beszámolt arról, hogy mi történik jelenleg Ukrajnában. Elmondta: hétfőn az ukrán titkosszolgálat a kárpátaljai magyarok politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházában, a szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak az otthonában, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot lebonyolító szervezet irodáiban, "agresszív módon" házkutatást tartott.



A miniszter most azt közölte: a NATO-tanácskozás után telefonon egyeztetett Gent Cakaj albán külügyminiszterrel, aki jelenleg az EBESZ soros elnöki tisztségét is betölti.

Azt kérte tőle, hogy az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziója menjen el Kárpátaljára és vizsgálja meg a magyar közösséggel szembeni hétfői inzultusokat.

Szijjártó Péter azt írta: albán kollégája intézkedett is, így a megfigyelők már a helyszínen tájékozódnak a történtekről, és kapcsolatba lépnek a kárpátaljai magyarok képviselőivel.

MTI