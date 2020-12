Varga Judit: az ideológiai kérdéseket le kell választani az EU-költségvetésről

Az uniós pénzt mielőbb továbbítani kell a rászoruló tagállamoknak, a jelenleg hozzákapcsolt ideológiai témákat pedig később, más fórumon kell megvitatni - mondta el Varga Judit igazságügyi miniszter kedden, a Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet internetes beszélgetésében.

Az F-klub elnevezésű sorozatnak a járvány miatt online megrendezett műsora ahhoz kapcsolódott, hogy Varga Juditot vasárnap a Felczak intézet Az értékek megőrzője díjjal tüntette ki.



Az uniós költségvetési vitát illető kérdésre válaszolva Varga aláhúzta: a megoldás keresése a német soros EU-elnökségen múlik, minden javaslatra nyitottnak kell lenni, de a jelenlegi nehéz helyzetből "azoknak kell kihozni Európát, akik oda vitték".



Ez pedig nem a lengyel vagy a magyar fél, akik két éve következetesen védik a status quót, és mondják, hogy az értékeket "nem lehet összekeverni a politikai zsarolással, a gazdasági kérdéseket az ideológiai játszmákkal" - fejtette ki a miniszter.



A magyar álláspont az, hogy "minél hamarabb oda kellene adni a pénzt azoknak az európai államoknak, amelyek valóban gondban vannak" - jelentette ki, majd folytatta: "ha vannak ideológiai vitáink, ezeket más fórumon, (...) kormányközi alapon vitassuk meg később".



A jogállamot nem lehet a jogállamiság megsértésével megvédeni, a költségvetési feltételrendszerről szóló rendeletet "ki kell nyitni, és olyan szöveget tenni az asztalra, amely megfelel a jogbiztonságnak és az objektív kritériumoknak" - húzta alá Varga.



Mint magyarázta, a rendelet csak visszaélésekre ad lehetőséget, "hiszen azt mondja: aki nem tartja be az elveket, azt megbüntetjük". Nem mondja ki viszont, "mikor, ki, hogyan, mit sért meg, nem tudjuk, mikor követjük el a bűnt, amire jön a szankció". Ez a miniszter szerint a régi, jogbiztonságot nélkülöző kommunista időket idézi, amikor "ha valaki ideológiailag nem illeszkedett a képbe, rögtön megbüntették".



A költségvetési vita lényegét Varga abban látja, hogy az európai főáramlat "kirekesztővé kezd válni, nem tolerálja a vélemények sokszínűségét". Az uniós szerveknek jelenleg nincs kezükben olyan eszköz, mellyel "a sorba be nem álló, vagyis a migrációra nemet mondó, családpolitikát támogató, kereszténységet ápoló és keresztény európai jövőt elképzelő államokra tudnának nyomást gyakorolni", eddig az európai értékek jegyében kötelesek voltak elfogadni, hogy mások vagyunk - fogalmazott.



A műsorvezető - utalva a magyar alkotmánymódosító javaslatra, amely rögzítené, hogy az anya nő, az apa pedig férfi - azt kérdezte, vajon nem hiba-e az élet minden természetes mozzanatának törvényi kodifikálására törekedni. "Sajnos olyan időket élünk, amikor azt is le kell írni, ami teljesen természetes" - reagált Varga.



