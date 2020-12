PM: adóemelési stopot rendel el a kormány az önkormányzatoknál

A kormány újabb gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedést rendelt el a koronavírus-járvány miatt: megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) kedden az MTI-vel.

Mint a közleményben hangsúlyozzák, a kormány legújabb intézkedésével a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásokat, a családokat és a lakosságot segíti.



A Magyar Közlöny keddi számában megjelent kormányrendelet rögzíti, hogy a helyi és a települési adó mértékét nem lehet megemelni jövőre. Az adókedvezmények és az adómentességek sem korlátozhatóak vagy szűkíthetőek, azokat ugyanis 2021-ben is biztosítani kell. A települési önkormányzatok jövőre nem vezethetnek be új települési adót se - írják a közleményben.



Emlékeztetnek arra, hogy kormány adócsökkentésekkel segíti a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, munkáltatókat, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság újraindításához is.



A keddi Magyar Közlönyben megjelent rendelet biztosítja a lakosság, a családok és a vállalkozások védelmét, jövőre ugyanis adóemelésekkel, megszorításokkal egyetlen önkormányzat se sújthatja őket - mutatnak rá a közleményben.



