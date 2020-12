Meghosszabbítják a korlátozásokat Németországban január 10-ig

2020. december 2. 22:59

Meghosszabbítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat Németországban január 10-ig - jelentették be szerdán Berlinben.

Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy járványhelyzet reméltnél lassabb javulása miatt január 10-ig "alapvetően minden úgy marad, ahogyan most van".

Így továbbra is csaknem teljesen szünetel az idegenforgalom, a vendéglátás, a kulturális élet intézményrendszere és a szabadidő eltöltésére szakosodott egyéb szolgáltatások sora. Az oktatás, a kereskedelem és az ipar viszont továbbra is működik.

A korlátozások legfőbb célja az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése feletti ellenőrzés visszaszerzése. Ehhez 50 alá kell szorítani az utóbbi hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra jutó számát. Ez az érték ugyan csökkent az utóbbi hetekben, de így is csaknem 140-en áll.

Az országos átlag ugyan jelentős térségi eltéréseket takar, északon és több nyugati tartományban már javul a helyzet, de több keleti tartományban robbanásszerűen emelkedik a fertőzöttek száma - fejtette ki a kancellár, kiemelve, hogy mindent egybevetve "nagyon messze vagyunk a céltól".

Az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) és a szövetségi kormány tanácskozásán a többi között a SARS-Cov-2 elleni közösségi immunitás kialakítását szolgáló oltási kampányok előkészítéséről is tárgyaltak. Angela Merkel hangsúlyozta: az első oltóanyagok európai uniós forgalmazási engedélyét ugyan várhatóan még az idén kiadják, de nem érdemes nagy reményeket fűzni ahhoz, hogy rögtön, már 2021 első negyedévében sikerül nagyban javítani a járványhelyzeten az oltásokkal.

Markus Söder bajor kormányfő, az MPK soros alelnöke jelezte: elképzelhetőnek tartja, hogy még tovább kell majd szigorítani a korlátozásokon. Szükség esetén inkább rövidebb időre szóló, de "következetes" intézkedéseket kell tenni, mint hosszabb időre "félig következetes" szabályokat bevezetni - mondta.

A járvány nyár végén kibontakozott második nagy hulláma miatt eredetileg csak novemberre vezettek be új korlátozásokat Németországban. A fertőzések számának robbanásszerű növekedése megállt, de a várt trendforduló nem következett be. Ezért az MPK és a szövetségi kormány legutóbbi, november végén tartott tanácskozásán elhatározták, hogy december 20-ig meghosszabbítják a korlátozásokat, és több szabályt meg is szigorítanak.

Az újabb, szerdai tanácskozáson ezt a határidőt módosították január 10-re.

A legfőbb szigorítást az jelenti, hogy két háztartás tagjai közül a korábbi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket. Ezt a szabályt a tervek szerint az ünnepekre - december 23-tól 31-ig - enyhítik, így ismét tízen tölthetik majd együtt az időt.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 17 270 ember szervezetében mutatták ki a vírust. Ez csaknem tízszázalékos csökkenés az egy héttel korábbi 18 633-hoz képest.

Ugyanakkor a SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben minden korábbinál több, 487 halálesetet regisztráltak egy nap alatt.

Az új esetekkel együtt 1 084 743 fertőződést regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 17 123-ra emelkedett Németországban.

