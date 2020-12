Földi: Szájer József egy titkos­szolgálati akció áldozata lett

2020. december 3. 11:53

Az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója a Hír Tv-nek, majd a lapnak adott interjújában is azt valószínűsítette, Szájer József egy titkos­szolgálati akció áldozata lett. Földi László szerint a politikus célszemély volt. A titkosszolgálati szakértő a Magyarország élőben című műsorban azt mondta, a brüsszeli orgia szervezett akció volt, csapdát állítottak Szájer Józsefnek, aki részt vett ezen a nem kívánatos eseményen. Vélhetően nem az első eset volt, de ez is csak egy spekualizáció, de bárki is szervezte ezt, biztos lehetett benne, hogy sikerrel fog járni.

Földi László szerint Brüsszelben a világ összes meghatározó titkosszolgálata jelen van. A Magyar Nemzet kérdésére az egykori hírszerző azt mondta, a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalom jó alkalom volt, hiszen Szájer Józsefről számára teljesen nyilvánvalóan minden titkos­szolgálat tudta, hogy a nemi identitását tekintve hová tartozik, milyen közösségeket látogat. Vélhetően egy hasonló körökben mozgó ismerőse – megbízást teljesítve – egyszerűen elhívta a buliba. Az összejövetelen a megengedett létszám felett jelentek meg, tehát a jogszabályok megsértése azonnal megvalósult.

Mivel Szájer József próbált elmenekülni, a kijárási tilalmat megsértette, ha elfogadjuk, hogy nem tudott a tablettákról, akkor a tiltott szereket valaki beletette a hátizsákjába.

A lap felvetésére, hogy ez csak spekuláció Földi László azt feleli, aki ismeri a titkosszolgálatok működését, annak világos, mi történt, ezt erősíti, hogy egy ilyen akcióra a politikának rá kellett bólintania. Hiszen, mint már említettem, Szájer nemi identitása hosszú évek óta minden titkosszolgálati szerv előtt ismert tény volt.

Az akció időzítése, a kiszivárogtatás számára teljesen egyértelművé teszi, a magyar–lengyel vétó miatt csalták lépre Szájert, hogy jelezzék, vigyázat, sokat tudunk rólatok.

Földi László szerint Szájer József nem igazán volt zsarolható, mert minden társszerv tudott róla.

Nyugat-Európában a homoszexualitás inkább sikk, mint elítélendő dolog. De az adott körülmények között, a járvány miatt meghozott szigorítások miatt a politikus törvénysértéseket követett el, ami alkalmas volt a karaktergyilkosságra.

A magyar hírszerzés, az Információs Hivatal (IH) felelősségéről úgy vélte, nem lehet tudni, milyen információik voltak, figyelmeztették-e politikust, de a jelenlegi kiélezett politikai viszonyok mellett még akár a baráti társszervek is felléphetnek az ország érdekei ellen és lesz törekvés újabb kényes ügyek kiteregetésére.

Az ATV Híradójának Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azt mondta, az orgia másnapján a magyar és a belga kormánynak is tudnia kellett a Szájer-ügyről.

A nemzetközi protokoll szerint a tettenérés után először a belga belügyminisztériumot kell értesítenie a brüsszeli rendőrségnek, ők rövid időn belül jelezhették a magyar nagykövetségnek, ahonnan perceken belül eljuthatott a hír a magyar kormányhoz.

Földi László: Szájer Józsefről „minden titkos­szolgálat tudta, hogy a nemi identitását tekintve hová tartozik”

24.hu