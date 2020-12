KSH: januártól jelentősen változnak a nők foglalkoztatási mutatói

2020. december 3. 14:38

Januártól változik a munkaerő-felmérés módszertana. A változás 120-150 ezerrel növeli a Magyarországon foglalkoztatottak létszámát és 1,8-2,3 százalékponttal a foglalkoztatási rátát, elsősorban a nők munkaerőpiaci mutatóinak módosítása miatt - közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az új módszertan szerint a gyed, gyes mellett dolgozókon túl azok is foglalkoztatottnak minősülnek, akik a gyermekgondozási ellátás igénybevétele előtt dolgoztak utoljára, a távollét idején pénzbeli juttatásban részesültek, és az ellátás igénybe vételét követően visszatérhetnek korábbi munkahelyükre. A foglalkoztatottak száma mellett ugyanezekkel a kritériumokkal változik a gazdasági aktivitás számbavétele is. A módszertani változás érinti még a diákok, a segítő családtagok, a közfoglalkoztatottak vagy a szezonális munkát végzők számbavételét is, de a foglalkoztatási adatokban ezek jelentősebb elmozdulásokat nem okoznak.

A módosított számbavételt a KSH azzal indokolta, hogy január 1-jén lép hatályba az Európai Unió harmonizált lakossági adatgyűjtéseire vonatkozó keretjogszabálya és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (IESS). A jogszabály az európai és a hazai háztartás statisztikai adatgyűjtések számos területén, de elsősorban a munkaerő-felmérésben hoz változásokat.

Az új módszertan szerinti adatközlést - a nemzetközi jogszabályokkal összhangban - a 2021. január tárgyidőszak publikálásakor kezdi meg a hivatal, és az adatok közzétételekor az időbeli összehasonlíthatóságról is gondoskodik - tette hozzá a KSH.

MTI