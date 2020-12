Advent - Több akcióval is készül a Fővárosi Állatkert

2020. december 3. 20:45

Több akciót is hirdetett a Fővárosi Állat- és Növénykert és az Állatkerti Alapítvány az adventhez és a közelgő karácsonyhoz kapcsolódóan: idén először fenyőfát is örökbe lehet fogadni, de karácsonyi képeslapküldő szolgálat és adventi nyereményjáték is várja az érdeklődőket.

Az állatkert csütörtöki közleménye szerint az állatbarátoknak idén is jó ajándék lehet az állatkerti állatok jelképes örökbefogadása. A kiválasztott állatról az Állatkerti Alapítvány a megajándékozandó nevére szóló oklevelet állít ki, amelyhez az állat életrajzi lapja és fényképe, illetve egy nevelőszülői kártya is tartozik: ezzel lehet részt venni az állatkerti nevelőszülők számára évente két alkalommal megrendezett különleges programon, az Állatkerti Nevelőszülők Találkozóján.

Ebben az évben először az állatkert parkjában álló néhány fenyőt is örökbe lehet fogadni jelképesen. Összesen öt fa van, amely közül választani lehet: Elfie, a tarkakérgű fenyő, Grincs, a himalájai selyemfenyő, Kevin, az araukária, Merry, a mandulafenyő és Noel, a japán erdeifenyő. A jelképes fenyő-örökbefogadással az Állatkerti Alapítvány szándéka szerint azoknak is szeretnének alternatív ötletet adni, akik vacillálnak az igazi karácsonyfa, a műfenyő vagy más megoldások között.

Az alapítvány karácsonyi képeslapküldő szolgálatán keresztül pedig lehetőség nyílik a távol lakó családtagoknak és barátoknak is széppé tenni az idei ünnepet. A zsiráfos képeslapot az ajándékozó nevében postázzák a megadott címre, Juhász Gyula Karácsony felé című versének egy versszakával kívánva boldog karácsonyt és békességes új évet.

December 24-ig minden nap megjelenik az adventi naptár is az Állatkerti Alapítvány Facebook- és Instagram-oldalán, az aznapi ajándékkal, amelyet a napi bejegyzést megosztók között sorsolnak ki.

Az állatkert jegypénztárában ajándékutalványt is lehet vásárolni, és naponta 10-től 16 óráig az Állatkerti Alapítvány örökbefogadási irodája és az ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az örökbefogadás és a képeslapküldés azonban az interneten is elérhető.

A karácsonyi ajándékok megvásárlása egyúttal támogatást jelent az állatkert számára is. A koronavírus-járvánnyal összefüggő zárva tartás miatt most minden segítség jól jön a városligeti intézménynek - olvasható a tájékoztatóban.

