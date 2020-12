Képernyőn az edzőnek adott ultimátummal izgalmassá tett futballmérkőzés

2020. december 4. 08:44

A hazai futball következő NB I-es fordulójának kétségtelenül legizgalmasabb mérkőzése a Honvéd-MTK, a hazai csapat ezdőjének Bódog Tamásnak ugyanis nyilvánosan megmondta a klub vezetősége, hogy ha most nem győz csapata, akkor "változások lesznek". A hét közben a Barcelonától nagy vereséget szenvedő Fradi most a győnyörű - bár üres - diósgyőri stadionban próbálkozhat. Feszültnek ígérkezik a Paks hazai összecsapása is: a Fehérvárt fogadják.

A pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

December 4., péntek:



M4 Sport



20.15: Labdarúgás, NB I, Budafok-Újpest

December 5., szombat:

M4 Sport

16.15: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Gyöngyös

M4 Sport+

14.30: Labdarúgás, NB I, ZTE-Mezőkövesd

16.45: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Ferencváros

19.15: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Kisvárda

December 6., vasárnap:

M4 Sport



15.15: Labdarúgás, NB I, Budapest Honvéd-MTK



M4 Sport+



17.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Paks-MOL Fehérvár

19.25: Labdarúgás, Merkantil Bank Liga, Budaörs-DVSC

MTI; Gondola