Michel "történelmi jelentőségű" megállapodást propagál

2020. december 4. 13:16

Az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról júliusban elért, "történelmi jelentőségű" megállapodás teljes mértékű végrehajtására kell törekedni - mondta az Európai Tanács elnöke pénteken Brüsszelben.

Charles Michel a hivatalba lépése óta eltelt egy évet, de főként az Európai Unió előtt álló kihívásokat értékelő beszéde után kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az EU akadályokkal szembesült, de közös megoldást kell találnia az alapvető fontosságú költségvetés és a helyreállítási csomag elfogadása érdekében.



Mint mondta, derűlátó e tekintetben, és bízik abban, hogy a következő napokban megoldást fognak találni a jogállamiság helyzetét vizsgáló mechanizmus önkényes alkalmazása körüli félelmek eloszlatására. Az EU soros elnökségét adó Németország ugyanis minden erejével ezen dolgozik - tette hozzá a Magyarország és a Lengyelország által kilátásba helyezett vétóra utalva.



A jogállamiság alapvető fontosságú, az európai projekt DNS-ét jelenti. A demokrácia és a méltóság fontos értékein alapszik, amely mellett ki kell tartani, amit védelmezni kell - emelte ki. A tagállamok megmutatták egységüket és elkötelezettségüket amellett, hogy kapcsolatot kell teremteni a pénzügyi eszközök kifizetése, a kormányzás és a jogállamiság között. A mechanizmus egyenlő feltételeket biztosít a tagállakok között - vélekedett.



"A tapasztalatok megerősítik azon meggyőződésemet, hogy az egység, amelyet számos nehéz kérdés esetében megmutattunk, párbeszéd eredménye, amelynek alapja a bizalom és mindenki véleményének tiszteletben tartása" - tette hozzá.



A Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult helyzetre irányuló kérdésre válaszolva Michel kijelentette: Törökország az Európai Unió diplomáciai erőfeszítései ellenére sem tett meg mindent a Görögországgal fennálló feszültéség csökkentésére, ezért a jövő héten esedékes uniós csúcsértekezleten fontolóra kell venni a szankciók kilátásba helyezését vele szemben. Hangsúlyozta, hogy továbbra is stabil és előremutató kapcsolatok kialakításában reménykednek, noha Törökország nem él a párbeszéd lehetőségével, és nemzetközi jogot sért, retorikája pedig elfogadhatatlan.



Az Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kereskedelmi kapcsolatairól szóló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, a következő napok megmutatják, hogy milyen lépésekre kényszerül az Európai Unió. "Mindkét félnek megállapodásra van szüksége, de az EU minden forgatókönyvre fel van készülve. A tagállamoknak egységesnek kell maradniuk az uniós tárgyalók támogatását illetően" - tette hozzá arra utalva, hogy Franciaország pénteken vétót helyezett kilátásba egy számára kedvezőtlen megállapodás esetére. A tagállamoknak az utolsó pillanatig, az utolsó másodpercig ki kell tartaniuk az unió egységének biztosítása mellett - húzta alá.



A 27-ek jóváhagyása bármilyen megállapodás esetén a két fél közötti egyensúly megteremtésén múlik, ugyanis az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a kereskedelem terén, a halászati jogok garantálása és a vitarendezési mechanizmus kérdése elengedhetetlenek a tagországok számára - tette hozzá.



Michel arról is beszélt, hogy a jövő héten, személyes részvétel mellett tervezett uniós csúcson Európának meg kell mutatnia egységét a koronavírus-járvány elleni küzdelem terén is, ahogyan tette a korábbi évekhez nem hasonlítható kihívásokkal teli 2020-as év folyamán.



A tagállamoknak meg kell őrizniük együttműködésüket és egységüket a jövő év folyamán is. Meg kell erősíteniük Európa ellenállóképességét, önállóságát, és a világban elfoglalt helyét. Bizalomra, egységre, a társadalmi párbeszéd erősítésére, a partnerországokkal ápolt kapcsolatok erősítésére, valamint a kereskedelmi partnerekkel fenntartott viszonyban az egyenlőség megteremtésére és megkövetelésére van szükség az alapvető értékek védelme mellett - mondta.



Az uniónak meg kell újítania szövetségét az Egyesült Államokkal. Át kell vennie a koronavírus-járvány feletti irányítást, és meg kell kezdenie a járvány okozta károk helyreállítását célzó pénzügyi alap végrehajtását - tette hozzá Charles Michel.



MTI