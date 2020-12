Koronavírus - Volner Párt: nem a "vakcinanacionalizmusra"

2020. december 4. 13:37

A Volner Párt nemet mond a "vakcinanacionalizmusra", mert senkinek nincs joga megmondani, melyik bevizsgált és hatékonynak bizonyult oltóanyagot használhatjuk a koronavírus-járvány megfékezésére, melyiket nem - hangoztatta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Volner János pártelnök, független országgyűlési képviselő.

Szerinte még hónapokat kell várni Magyarországon a Pfizer cég vakcinájára, ám addig azokat, akik megelégednek más, például orosz gyártású termékkel, be kell oltani azzal.



Az orosz tudomány is van olyan fejlett, hogy ilyen vakcinát ki tudjon fejleszteni - jelentette ki.



Ne akarják nekünk megmondani, hogy rendezzük be az országunkat, és hogy szervezzük meg az életünket! - szólított fel Volner János, sürgetve, hogy - az általa hatalmi arroganciával vádolt - Európai unió a jövőben ne bonyolódjon felesleges, kárt okozó konfliktusokba.



Hozzátette: az uniós vétó mellet a végsőkig ki kell tartani, megértetve az uniós vezetőkkel, hogy nem fognak Magyarországgal szemben eredményt elérni ezzel az eszközzel.



MTI