A kormány biztosítja, hogy 64 vadonatúj busz álljon forgalomba a fővárosban

2020. december 4. 14:59

A kormány biztosítja, hogy a budapesti közösségi közlekedés támogatásának és fejlesztésének részeként, forgalomba álljon 64 darab vadonatúj, korszerű autóbusz a budapesti és elővárosi közlekedésben - jelezte a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára egy pénteki sajtótájékoztatón.

Fürjes Balázs azt mondta, a harminc, Budapesten már forgalomba állított kék, a BKK-menetrendben közlekedő új busszal együtt 64 alacsonypadlós, légkondicionált autóbusz áll forgalomba egy év alatt Budapesten a kormány támogatásával.



A BKV buszgarázsában pénteken tartott sajtótájékoztatón - az MTI-hez eljuttatott felvétel szerint - újságírói kérdésre elmondta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester aláírására várnak még.



Kitért arra is, a BKV buszbérlési pályázata, amit egy offshore-hátterű cég nyert meg, egy "füstbe ment terv", hiszen egyetlen bérelt busz sem érkezett meg Budapestre.



"Az, hogy miért lett volna szükség egy meghiúsult, offshore kamucéggel kötött szerződés alapján a buszbérlésre, egyik a sok kérdés közül, amire nem kapunk választ a fővárostól" - mondta. Nincs válasz arra sem, miként lehet úgy kiírni egy közbeszerzést, hogy nincs a követelmények között: a cégnek léteznie kell, vagyis rendelkeznie kell alkalmazottakkal és buszokkal, valamint referenciákkal.



Emlékeztetett, naponta mindössze tízezer forintnyi kötbért kell fizetnie ennek a cégnek, ha nem szállítja le időben a buszokat.



"Valakinek válaszolnia kellene a kérdésekre, és valakinek felelősséget kellene vállalnia azért, hogy egy offshore kamucég ilyen könnyen juthat megbízáshoz úgy, hogy utána ne szállítson le egyetlenegy darab buszt sem" - fogalmazott Fürjes Balázs.



Egy másik kérdésre válaszolva azt mondta: miközben Karácsony Gergely átláthatóságot ígért, a buszbeszerzés ügye nagyon is átláthatatlan, és ennek során sikerült egy olyan céget kiválasztani, ami nem is létezett a pályázat kiírásának pillanatában.



Hozzátette, az ügyben bárki tehetne feljelentést, például a BKV felügyelőbizottsága vagy a városvezetés is.

Láng Zsolt: a főpolgármesternek most nagyon gyorsan buszokat kellene szereznie

Miután meghiúsult a BKV buszbérlése, Karácsony Gergely főpolgármesternek kellene más cégektől - létező opciók alapján - buszokat szereznie, nagyon gyorsan - mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Láng Zsolt azt mondta, a BKV egy offshore-hátterű céggel kötött szerződést buszbérlésre, de a vállalat nem tudta határidőre leszállítani a járműveket. Egy olyan cégről van szó, aminek a "háttértulajdonosa" az a Leisztinger Tamás, aki Tüttő Kata főpolgármester-helyettes volt élettársa - hívta fel a figyelmet.



Hozzátette, márpedig a buszpótlás a fővárosiak egészsége szempontjából a járványhelyzetben elengedhetetlen, ezért követelik, hogy a főváros cselekedjen.



A frakcióvezető felidézte, Karácsony Gergely a buszbérlés kapcsán azt közölte, hogy a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak.



Láng Zsolt szerint ez ellentmondásos, hiszen hogyan fizethet kötbért egy cég, amivel nem kötöttek szerződést.



"Mi úgy tudjuk, hogy megkötötték a szerződést ezzel az offshore-hátterű céggel, és amikor a szerződést megkötötték, már pontosan lehetett tudni, hogy egy alkalmazottja van a cégnek, nincsenek buszai, nincsenek referenciái, és egy ciprusi cég van a háttérben" - hangsúlyozta a frakcióvezető.



A politikus szerint az ügy kezelésén az látszik, hogy a főpolgármester nem mond igazat, és nem vizsgálta azt ki, valamint nem cselekszik, hogy megoldja.



MTI