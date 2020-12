Meteorológiai szolgálat: melegebb volt az átlagnál az idei ősz

2020. december 4. 15:07

Az átlagnál 1,1 Celsius-fokkal melegebb volt az idei ősz. A csapadék mennyisége átlagos volt, de eloszlása nem volt egyenletes: az október több mint kétszer csapadékosabb volt a szokásosnál, míg novemberben az átlagos havi csapadék fele sem hullott - állapította meg elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Őszi Mátra - azutazo.hu

Az MTI-hez pénteken eljuttatott összegzés szerint az idei ősz az 1901 óta vezetett rangsorban a 21. legmelegebb lett. Az évszak - 1981-2010-es időszak alapján megállapított - átlagos középhőmérséklete 10,3 fok. Az elmúlt évszak középhőmérséklete országosan 11,4 fok volt. A szeptember 1,8 fokkal, az október 1,1 fokkal, a november 0,4 fokkal haladta meg az átlagot.



Kifejtették: a szeptember átlagosan indult, majd a hónap közepén egy hétig nyárias, meleg idő volt. A 2020-as ősz legmelegebb napja szeptember 15-e. Az országos átlag ekkor meghaladta a 22 fokot, a legmagasabb hőmérséklet pedig sokfelé 30 fok felett alakult. Baján volt a legmelegebb, 33,2 fok.



Átmeneti lehűlést követően 20-a után visszatért az indián nyár, majd a hónap vége hűvösebb idővel telt.



Október elején néhány napra ismét visszatért a nyárias, 25 fok feletti hőmérséklet, majd fokozatos lehűlés kezdődött. A hónap közepén kifejezetten hűvös volt, a borult, csapadékos időben többfelé 10 fok alatt maradtak a napi maximumok. Október végén és november elején még a szokásosnál néhány fokkal melegebb volt. November második hetében már egyre nagyobb területen nappal is megmaradt a köd, és a hőmérséklet az átlagos közelébe süllyedt. Jelentősebb változás november 20-án következett be, amikor egy markáns hidegfront érte el az országot és hozott jelentős lehűlést. November utolsó dekádja kora téli idővel telt, az éjszakai órákban faggyal és általában 5 fok alatti maximumokkal.



Az idei ősz leghidegebb napja november 22. volt. Ekkor a napi középhőmérséklet országos átlaga fagypont alatt maradt, mínusz 0,4 fok volt. A legalacsonyabb hőmérsékletet a Pest megyei Kakucson mérték: mínusz 9,7 fokig hűlt a levegő.



Az idei őszön - az átlagos 9 naphoz képest - 19 "nyári nap" volt, amikor a hőmérséklet 25 fok felett alakult. Ebben az időszakban átlagban a "hőségnapok" száma 1. Idén 4 hőségnap is volt, amikor 30 fok feletti értékeket rögzítettek. Mindeközben a fagyos napok száma, amikor 0 fok alá hűlt a levegő, mindössze 8 volt idén ősszel, az átlagos 15 naphoz képest.



A 2020-as ősz csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 150,6 milliméter volt. Ez átlagosnak tekinthető, ugyanakkor az évszakon belül a csapadék eloszlása nem volt egyenletes. Országosan az őszi csapadék csaknem 80 százaléka a szeptember 25. és október 15. közötti három hétben hullott le.



Szeptemberben a szokásosnál 33 százalékkal, novemberben 69 százalékkal esett kevesebb. A november így 1901 óta a 7. legszárazabb lett. Az október viszont nagyon csapadékos volt, az átlag több mint kétszerese, 232 százaléka hullott országosan, így az elmúlt 120 év 14. legcsapadékosabbja lett.



Az évszak során a legtöbb csapadék Miskolc Berekalján hullott, ott csaknem 300 milliméternyit regisztráltak. A legkevesebb, hozzávetőleg 85 milliméter, Pakson hullott le három hónap alatt.



Az egy nap alatt mért legnagyobb csapadékösszeget, 73 millimétert Vas megyében, Felsőszölnökön mérték szeptember 25-én. Október közepén a magasabb hegyekben havazott. Kékestetőn október 14-én reggel 6, 15-én 7 centiméteres volt a hóvastagság, amelyek új napi rekordok lettek. Végül az évszak utolsó napjain északkeleten, síkvidéken is kialakult összefüggő hóréteg, ami helyenként meghaladta a 10 centimétert. Országosan 2020 őszén 30 csapadékos nap fordult elő, ami 3 nappal több az 1981-2010-es átlagnál - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzésében.



