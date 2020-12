Fegyházbüntetésre ítélték egy budapesti kínai bordélyház üzemeltetőjét

2020. december 4. 16:48

Elsőfokon fegyházbüntetésre ítélték egy Budapesten működtetett kínai bordélyház üzemeltetőjét - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a vádlott 2015 októberétől 2016 augusztusáig üzemeltette - a Kínai Népköztársaságból származó női prostituáltak alkalmazásával - bordélyházát a fővárosban. Ő szervezte a prostituáltak utaztatását, akik elszámolással tartoztak és keresetük egy részét is leadták neki. Ezt a pénzt a vádlott részben a bordélyház üzemeltetési költségeinek fedezésére, részben pedig saját célra fordította.



Egy társa - ingatlanközvetítőként - közreműködött a prostitúciós cselekmény helyszínéül szolgáló ingatlan kibérlésében, továbbá tolmácsolt a másik két vádlott között.



Egy másik társa segített a szexuális cselekményre ajánlatot tevő hirdetések közzétételében, illetve fogadta az az iránt érdeklődő kliensek hívásait és segített nekik a találkozók megszervezésében.



Ezek mellett a bordélyház üzemeltetője 2016 áprilisa és augusztusa között rendszeresen szerzett kábítószert, amelynek egy részét - saját fogyasztásának biztosítása mellett - többeknek hozzáférhetővé tette, illetve fogyasztásra kínálta. Őt a bíróság - mint többszörös visszaesőt - bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése és jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, továbbá végleges hatállyal kiutasította Magyarország területéről.



Két társát a bíróság bűnsegédként elkövetett prostitúció elősegítésének bűntettében találta bűnösnek. Egyikükkel szemben megszüntette egy korábbi büntetőügyben alkalmazott próbára bocsátást és halmazati büntetésül 1 év 10 hónap - 2 évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte, míg a másikukkal szemben 1 év - másfél évre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki a bíróság.



A büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe az idő múlását, a bordélyház üzemeltetőjének részleges beismerését, továbbá egyik társánál büntetlen előéletét és beismerését valamint azt is, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.



Súlyosító körülmény volt ugyanakkor két vádlott büntetett előélete, továbbá a bordélyházat üzemeltetőnél, hogy a cselekményt különös visszaesőként is követte el.

A másodfokú eljárásig a bordélyház üzemeltetője letartóztatásban marad.

Az ítélet nem jogerős - olvasható a törvényszéki közleményben.

MTI