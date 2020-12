Gulácsi Péter vezetheti a Bayern ellen a Bundesliga élére a Lipcsét

2020. december 4. 17:04

A 2020-ban már öt címet megnyerő Bayern München az idei 43 találkozójából 42 mérkőzésen szerzett gólt. Csak Gulácsi Péter kapujába nem sikerült betalálni február 9-én. Szeptember végéig, kilenc hónap alatt játszott 29 találkozójából csak ezt az egyet nem tudta megnyerni. Ha a Bayern a 2020-ban hátra lévő öt meccsének mindegyikén eredményes lesz, akkor ez lesz az egyetlen rúgott gól nélküli találkozója. Ha esetleg Gulácsi szombat este idén másodszor sem kapitulál az Allianzban, akkor még nagyobb bravúrt könyvelhet el. Amiért nem jár érem, nem jár díj, csak erkölcsi elismerés. Viszont közelebb hozná magát és csapatát egy újabb Bundesliga-érem megszerzéséhez.

Gulácsi Péter a szombati Bayern elleni szuperrangadó főszereplője lehetFORRÁS: DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP/JAN WOITAS

Gulácsi csapata, az RB Leipzig ugyanis úgy utazik Münchenbe, hogy a második helyen áll a bajnoki tabellán, két ponttal a Bayern mögött.

Egy győzelemmel meg is előzhetné a világ jelenleg legjobb csapatát.

De nyerhet a szász gárda a bajor óriás otthonában? Ha a történelmet tekintjük, aligha. Amikor az RB Leipziget 2009-ben a semmiből létrehozták (nem jogutódja egyik lipcsei klubnak sem) a Bayern már 21 bajnoki címmel és 4 BEK/BL győzelemmel büszkélkedhetett.

Mióta a szász csapat a Bundesliga1-ben szerepel, azóta mindig a Bayern nyerte a Salátástálat. Az egymás elleni meccseik közül hatot nyert meg a rekordbajnok (ebből egy kupameccset csak döntetlent követő büntetőpárbajban) további három lett döntetlen, és mindössze egyszer nyert a Leipzig. 2018 márciusában 2-1-re.

Ez volt az a találkozó, amelyen Neuer sérülése miatt nem játszhatott, Lewandowski a hajráig a kispadon ült, és az akkor BL-negyeddöntő után lévő csapat pályára lépő 14 játékosából csak öt tartozik ma is a keretéhez. Kimmich sérülése miatt biztos, hogy nem játszhat szombaton, a többi négy elvileg igen. A lipcseieknél nem volt ekkora mozgás, az akkori kezdőcsapat 11 játékosa közül csak Ilsanker, Demme, Keita és Bruma nem játszik ott. A többi hét elvileg most is szerepelhet. Természetesen a 2019-es év legjobb magyar labdarúgója, Gulácsi Péter is.

Vagyis a Leipzignél nem szeretik a nagy változásokat. Ez szerencsére igaz kapusára is. Gulácsi 2016 augusztusában mutatkozott be a Bundesliga1-ben, és az azóta eltelt több mint négy év alatt csak öt találkozón nem ő állt a lipcsei kapu előtt. Nem véletlen, hogy a Sport Bild szerdán őt kérdezte a nagy rangadóról:

Általában egy ponttal távozni Münchenből jó eredmény. Ám most mi egy győzelemmel megelőzhetjük a Bayernt. És szeretnénk a meccs után az élre állni. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de az első hely átvételének lehetősége plusz erőt ad nekünk. A Bayernnek nagyon sok mérkőzése volt az elmúlt hónapokban. Érthető lenne, ha idén nem nyerne meg mindent. Ez lehet a mi nagy esélyünk – persze a Dortmundé és a Leverkusené is." – mondta a magyar kapus.

A Willi Orbán vezette lipcsei védelemre nagy feladatok várnak MünchenbenFORRÁS: PICTURE-ALLIANCE/AFP/VERWENDUNG WELTWEIT/ELMAR KREMSER/SVEN SIMON

Ám ne feledjük, hogy a Bayernhez hasonlóan a Leipzig sem unatkozta végig az elmúlt időszakot. A legfontosabb, hogy ő is ott volt a Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékában. Vagyis ugyanúgy felborult az ideális felkészülési rendje, mint a Bayernnek. Az augusztusi BL-küzdelem résztvevőinek többsége méltatlan módon szenved is hazája bajnokságában.

A Manchester City a tizenegyedik, az Atalanta nyolcadik, a Barcelona hetedik, a Juventus ötödik, a Real negyedik.

A két francia gárda, a PSG és a Lyon jól szerepel, de ők márciustól augusztusig nem játszottak tétmeccset, vagyis számukra az idény kezdete volt a Bajnokok Ligája végjátéka. A nyári felkészülést emiatt kihagyó társaságok közül csak az Atlético Madrid teljesít megfelelően és a két német csapat. Vagyis (Simeone mellett) Flick és Nagelsmann is valamit nagyon jól csinál. Ám azért hétről hétre látszik, hogy a Bayern és a Leipzig a túlélésért küzd.

Előbbinél hat csapat is kevesebb gólt kapott a bajnokságban, pedig a világ legjobb kapusa, Manuel Neuer élete legjobb formájában véd.

Érthető, hogy sérülések is nehezítik a védekezést, szinte állandóan változik a hátsó négyes (hatos!) összetétele. Nagy szerencséje a Bayernnek, hogy a támadójátéka fantasztikusan hatékony, 31 gólt szerzett a csapat kilenc találkozón. Ez a mérkőzésenkénti hármas átlag fölött van, és ezt a góltermést produkálja a BL-ben is, ahol öt találkozón 16-ot vágott.

Viszont a Leipzig kapta a legkevesebb gólt idén a Bundesligában. Kilenc meccsen csak hatszor kellett kiszednie a labdát a kapuból Gulácsinak. Vagyis átlagban három félidő alatt egy gólt kap. Ilyen mutatóval lehet is derülátó a magyar kapus. Igaz még nem találkozott csapata a bajnokságban a Bayernnel, a Hoffenheimmel, a Dortmunddal és a Wolfsburggal. A BL-ben meg öt találkozón kapott 10 gólt, ráadásul a szerdai első török találat a német óvodákban is tananyag, illett volna azt elhárítani a védelemnek. Igaz a 11 kezdőjátékosból csak Kevin Kampl nőtt fel Németországban, a többiek nem. Ő is szlovén válogatott, vagyis a pályára lépő 15 játékosból egyik sem volt német. A magyar válogatott Willy Orbán (aki Kaiserslauternben nőtt fel) csak az utolsó szögletnél érkezett, hátha ki kell fejelnie a labdát.

Ez a hétközi BL-forduló lehet, hogy döntően befolyásolja a szombati szuperrangadót.



A Bayern ugyanis kedden játszott Madridban, a Leipzig viszont szerdán Isztambulban. A Bayern meccsét müncheni otthonában nézte végig az egészséges Neuer, Goretzka és Lewandowski. Végig a nézőtérről szemlélte az eseményeket Boateng, Pavard és Coman, míg onnan érkezve egy félóránál kevesebbet játszott Müller és Gnabry. Az említettek helyett a Bayern mezét olyan játékosok viselték, mint Alexander Nübel, Buona Sarr, Bright Akwo Arrey-Mbi, Jamal Musiala, Eric Maxim Chuopo-Moting, Chris Richards és Angelo Stiller. A lipcseieknek szurkolók egyrészt amiatt aggódhatnak, hogy ezen játékosokból álló csapat sem kapott ki az Atlético vendégeként, másrészt amiatt, hogy a több Bayern-sztár hosszú idő után pihent néhány napot.

A Rasen Ballsport ellenben élet-halál harcot vívott Törökországban.

És nyert, vagyis megmaradt az esélye a legjobb 16 közé jutásra. Ráadásul hiába próbált tartalékolni, 2-0-ról, majd 3-1-ről is visszaengedte ellenfelét, így nagyon kellett kaparnia a győzelemért. Meglett, de a remélt pihenésből semmi nem valósult meg. A legjobbak közül csak Orbán és Halstenberg kapott pihenőt azon a találkozón.

Kedden a Manchester United ellen nyerniük kell!

Ahhoz még ez a Leipzig kevés, hogy hét nap alatt három sorsdöntő meccsen a maximumot nyújtsa. Főleg ha az egyik ellenfél a Bayern München, a másik a Manchester United. Ám súlyozni a feladatok között nem biztos, hogy mer.





Gulácsi Péter azon a nézhetetlen 0-0-t hozó Leipzig-Bayern mérkőzésenFORRÁS: PICTURE-ALLIANCE/AFP/VERWENDUNG WELTWEIT/FIRO SPORTPHOTO/MARCEL ENGELBREC

Vagyis megpróbálja majd kihozni a legtöbbet a szombati és a keddi találkozóból is. Nincs kizárva, hogy öt védővel vonul fel az Allianzban a szász gárda. Gulácsi előtt a három francia, Konaté, Upamecano és Mukiele mellé valószínűleg felsorakozik a spanyol Angelino és a magyar válogatott Orbán is. Az adja majd az igazi élményt, amikor ők találkoznak Lewandowskival, Müllerrel és a két támadó középpályással.



És azon dőlhet el a mérkőzés, hogy a 60-70. perc környékén ide érkezik majd két friss világklasszis focista a Bayernbe, míg a védőket nem nagyon lehet hasonló minőségűekre cserélni.

Mert az igazán izgalmas dolgok vélhetően nem a túlsó kapunál zajlanak majd. Ugyan a Kimmich nélküli bajor középpályán elvileg nem nehéz keresztülvinni a labdát, és még a belső védők is zavarba hozhatóak, de vélhetően sok helyzetet nem fog kialakítani a vendégcsapat. A Lipcsében Werner nagyon hiányzik, Poulsen nem igazán tudja pótolni őt. A mögötte játszók közül a spanyol Olmo, és a mali Haidara idén nem tud a svéd Forsberg szintjén teljesíteni. Talán ha Sabitzernek bejön egy-egy távoli lövés, vagy Kampl alakít valamit.

Nem valószínű, hogy a februári 0-0 megismétlődhet.



És reméljük, hogy az ott produkált játék sem. Mert a meccs fele nézhetetlen volt. A Leipzig gyakorlatilag feladta az első játékrészt (ez szokása a rangadókon), a Bayern meg álmosan ténfergett. A második félidőben már pörgött a szász gárda, nagyobb helyzetei is voltak, mint a bajornak. Werner ziccerben mellérúgta a labdát, a túloldalon pedig Gulácsi bravúrral védte Goretzke lövését. Ezekre érdemes emlékezni a meccsel kapcsolatban, meg arra, hogy egy Lewandowski elleni szabálytalanság miatt a játékvezető 11-est ítélt, de egy korábbi lesállás miatt hosszú videózgatás után visszavonta azt.

Gulácsi Péter egyik védése egy korábbi Bayern-Leipzig mérkőzésenFORRÁS: PICTURE-ALLIANCE/AFP/VERWENDUNG WELTWEIT/FIRO SPORTPHOTO/MARCEL ENGELBREC



A Bayern akkor is listavezetőként fogadta a második RB-t. A tét akkor is az volt, hogy vagy helycsere történik az élen, vagy kicsit meglóg a rekordbajnok. Egyik sem történt. Most két nagyon fáradt csapat találkozik hasonló pozícióban, de ne feledjük el, hogy két olyan, mely egy bő negyedévvel ezelőtt ott volt Európa négy legjobb csapata között.

Ha ez utóbbit nézzük, akkor nemcsak a Bundesliga, hanem az egész kontinens egyik legnagyobb rangadójára kerül sor Münchenben.

És szinte biztos, hogy magyar főszereplővel

