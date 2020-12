Időjárás: hazánkban akár 15 fok, az Alpokban jelentős havazás várható

2020. december 4. 18:24

Magyarországon akár 15 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, mindeközben az Alpokban jelentős havazás várható, akár több méter hó is hullat a hétvégén - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a Facebook-oldalán.

Kifejtették: a Nyugat-Európában kimélyült hatalmas ciklon a következő napokban a kontinens nagy részére hatással lesz. A Mediterráneum északi részénél például egy másodlagos központja is lesz, ami arrafelé veszélyes időjárási helyzetet teremthet. Nagy csapadékra van kilátás, az Alpok déli vonulatainál például havazás formájában várható, és a kiadós (több méteres) mennyiség akár lavinaveszélyhez is vezethet - hangsúlyozta.



Mindeközben Magyarországon az erőteljes délkeleti áramlás révén az ilyenkor megszokottól enyhébb lesz az idő: 10-15 fokos maximumok lehetnek. Emellett csapadék se nagyon várható. Vasárnap délután érkezik csapadék, de csak esőre kell majd készülni - írta a meteorológiai szolgálat.



A jelenlegi előrejelzés szerint a jövő héten is csak eső eshet.



MTI