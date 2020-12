Itt az újabb fordulat: eladják az oroszok a Dunaferrt?

Az biztos, hogy fordulatokban gazdag a Dunaferr egyre szomorúbb története. A cég vezetése pénteken egy újabb körlevelet küldött ki a dolgozóknak, melyben a kisebbségi ukrán tulajdonost (aki a cégiratok szerint az egyetlen legitim eljáró jelenleg) portyázó támadónak nevezi. Azt is elárulja ugyanakkor, hogy az orosz partner stratégiai befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról.

Zokon vette az ukrán kisebbségi tulajdonos szerdán kiszivárgott válaszlevelét a Dunaferr cégcsoport vezetése. Legalábbis a dolgozóknak pénteken kiküldött levél hangvétele erről tanúskodik. Az aláírás nélküli, "Dunaferr vezetőség" nevében kiadott tájékoztató azzal kezdődik, hogy "a Dunaferrt egy ukrán kisebbségi érdekcsoport részéről portyázó támadás érte". A vezetés szerint ez a támadás nagy károkat okoz a társaságnak.

Emlékeztet arra a pénteki levél, hogy a december 3-ára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, hiszen a 99,63%-os tulajdoni részaránnyal rendelkező nagytulajdonos (Steelhold Limited, amelyen keresztül kötődik az ISD Donbasshoz, és így az orosz állami fejlesztési bankhoz) nem jelent meg, azt azonban nem tudja a cégvezetés (akit a nagytulajdonos bízott meg korábban), hogy milyen okból maradtak távol (ez a sokadik sikertelen közgyűlési próbálkozás volt). "De az orosz partnertől biztosítékot kaptunk arra, hogy teljes mértékben a Dunaferr mellett állnak, és mielőbb véget kívánnak vetni a portyázók által előidézett káosznak" - írja a cég vezetése.

Az orosz partner jelenleg is több stratégiai befektetővel tárgyal, akik készek számításba venni a Dunaferrt vertikálisan integrált cégcsoportjuk részeként - fogalmaz a menedzsment, akiket egyébként a kisebbségi ukrán tulajdonos, Tetyana Taruta "képviseleti jog nélküli irányító személyeknek" nevezett legutóbbi levelében.

A Dunaferr menedzsmentje tehát most arra tett utalást, hogy a végső orosz tulajdonos (feltehetőleg itt a Venyesekonombankra gondol) a dunaújvárosi vasmű eladásán dolgozik, ami újabb érdekes fordulatot jelent, ugyanis hivatalosan eddig ezt senki nem erősítette meg. Igaz a levél nagyon óvatosan fogalmaz, ugyanis sem a jelenlegi tulajdonost nem nevesíti, és nem is használja az eladás kifejezést. Korábban ugyan rendre előkerültek ezek a piaci pletykák, azonban a Dunaferr vezetése eddig ezt sosem erősítette meg, sőt az állami közeledést (részesedésvásárlást) rendre elhárította.

Az adok-kapok is folytatódik a cég menedzsmentje és az ukrán kisebbségi tulajdonos között, aki egyébként az egyetlen vállalati irányító testületnek nyilvánította ki magát. A menedzsment szerint azonban ez jogellenes, és minden jogi és etikai normát súlyosan sért a kisebbségi tulajdonos próbálkozása.

A menedzsment azt állítja, hogy a támadás következtében "a Dunaferr pénzügyi helyzete még súlyosabbá vált". Pontos információt azonban - ahogyan korábban sem - ezúttal sem közölt a menedzsment, és nemhogy a 2020-as számokat nem ismeri a közvélemény, de még a 2019-es számokat sem, elfogadott beszámoló hiányában.

A menedzsment állítása szerint a támadó akció miatt megijedtek a hitelezők és többen lenullázták a cég hitelkeretét, a vásárlók nem mernek megrendeléseket leadni, főleg nem hajlandók előleget adni. A cégvezetés (amit egyébként a kisebbségi tulajdonos nem ismer el) úgy folytatja: A DUNAFERR MÉG A KORÁBBAN ELÉRT 60%-OS SZINTEN SEM TUDJA KIHASZNÁLNI KAPACITÁSAIT, A JAVULÓ FELTÉTELEK ELLENÉRE SEM.

"Decemberi termelésünket így újabb veszély fenyegeti az alapanyagok hiánya miatt" - ismerik el.

A Dunaferr vezetősége által írt levél szerint "világossá vált a portyázók célja: végezni a Dunaferr-rel és eltulajdonítani vagyonát. A vállalatvezetés eltökélt szándéka, hogy kivédje ezt a támadást, és az új stratégiai partner bevonásával hosszú távon megoldja a Dunaferr problémáit".

Érdekességképp azért megjegyezzük, hogy a kibontakozó és nyilvánosság előtt zajló irányítás feletti vita a következő két fél között zajlik: van egy kisebbségi tulajdonnal rendelkező, a cégnyilvántartási adatokkal az egyetlen cselekvőképes igazgatósági tag (ő, Tetyana Taruta, aki Szergej Taruta ISD-alapító lánya, a másik igazgatósági tag Oleg Mkrtchan az ISD vezérigazgatója, aki jelenleg is 9 éves börtönbüntetését tölti Oroszországban a hírek szerint), valamint vele szemben áll a magát Dunaferr cégvezetésének nevező menedzsment csapat, Evgeny Tankhilevich-csel az élen, aki magát legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesként nevezi, ám cégvezetői megbízatása szeptember 30-án lejárt. Kérdés, hogy a menedzsmentnek mekkora most az irányítói jogköre, ha az igazgatóság hiányában az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben nem dönthet. És azt sem tudjuk, hogy a jelenlegi menedzsment milyen felhatalmazás alapján jár el, ha közben a nagytulajdonos közvetlenül nyilvánosan még nem szólalt meg az ügyben.

Szomorú karácsony

Csütörtök óta az is ismert a 4500 dolgozó számára, hogy a Dunaferr a novemberi béreket is csak részletekben képes kifizetni. Erre reagálva a Dunaferr Vasas Szakszervezete közleményt adott ki, melyben úgy fogalmaznak, hogy sajnálják, hogy még mindig a helyén van Evgeny Tankhilevich. "Felháborító és arcpirító is egyben, hogy a Vasas Szakszervezet után, most új ellenségeket talált arra, hogy elterelje a felelősséget magáról és kiszolgálóiról" - fogalmaz keményen a szakszervezet, utalva Tankhilevich csütörtöki tájékoztató levelére, melyben két okot is megnevezett arra, miért nem tud egyben béreket fizetni a vasmű (a Dutrade-et és a koksz szállítót nevezte meg).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

