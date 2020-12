Varsó kormányprogramból tudná finanszírozni a járvány utáni helyreállítást

2020. december 4. 20:51

Lengyelország a kormányprogramokból is tudná finanszírozni a járvány utáni gazdasági beruházásokat, ha az Európai Unió (EU) helyreállítási alapjáról folytatott tárgyalások zátonyra futnának - jelentette ki pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

Morawieckit arról kérdezték sajtóértekezletén, van-e kormányának "B terve" arra az esetre, ha eredménytelennek bizonyulnának a tárgyalások az EU következő hétéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó pénzügyi alapról.



"A kormány készül az ilyen eshetőségre" - válaszolt a lengyel miniszterelnök, felidézve: a koronavírus-járvány tavaszi szakaszában is már a beruházások fellendítését célzó állami alapot létesítettek az önkormányzatok által felügyelt közutak fejlesztésére, a digitalizációra, a környezetvédelemre, az iskolák és a kórházak korszerűsítésére.



A kormány jelenleg új programot készít az említett, már folyamatban lévő beruházási projektek fenntartására, valamint újabb beruházásokra, a projekteket az uniós forrásokból is fedezni akarják - közölte Morawiecki, hozzátéve: amennyiben "akármilyen zavarok keletkeznének", ezt a projektet kormányprogramokkal akarják helyettesíteni.



A kormányfő szerint kabinetje már megmutatta, hogy képes az ilyen megoldásra. Utalt a járvány során elfogadott, több szintű "gazdaságvédelmi pajzsra", a pénzügyi, a hitel- és garancia eszközök "megfelelő összeállítására", a munkahelyek védelmét célzó infrastrukturális projektekre.



A lengyel és a magyar miniszterelnök múlt heti közös állásfoglalásában kilátásba helyezte: szükség esetén készek megvétózni a jogállamisági feltételrendszert tartalmazó költségvetési csomagot.



Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője csütörtökön kijelentette: a csomagba foglalt helyreállítási alapot az EU valamennyi tagállamának összefogása helyett akár 25 tagország együttműködésével is létre lehet hozni, mégpedig a megerősített együttműködés nevű eljárás révén.



Piotr Müller lengyel kormányszóvivő aznap úgy látta: az említett eljárás az uniós alapszerződések megkerülését jelentené, a helyreállítási alap nem olyan téma, amelyre ezt a mechanizmust alkalmazni lehetne. A megerősített együttműködést az alapszerződésekben meghatározott célokra szánták, és nem lehet kihatással a benne nem részt vállaló tagállamokra, a közös piacra - érvelt Müller.



MTI