Női kézilabda Eb - Meglepő vereséggel rajtolt a magyar válogatott

2020. december 4. 21:32

A magyar női kézilabda-válogatott 24-22-re kikapott Horvátország csapatától a dániai Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, pénteken Koldingban.

A magyarok vasárnap 16 órától Szerbiával, kedden 20.30-tól pedig a világbajnok Hollandiával találkoznak a C csoportban. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

Horvátország-Magyarország 24-22 (12-12)

Kolding, v.: Mitrovic, Kazanegra (montenegróiak)

lövések/gólok: 40/24, illetve 38/22

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 6/6

kiállítások: 6, illetve 12 perc



Magyarország: Bíró - Schatzl 2, Háfra 1, Kovacsics 1, Tóvizi 1, Tomori 2, Lukács 2, cserék: Klujber 9, Helembai, Márton 2, Csiszár-Szekeres, Szöllősi-Zácsik 2, Lakatos, Szikora, Faluvégi, szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor



A horvátok a - Bajnokok Ligájában országukat egyedüliként képviselő - Podravka Koprivnica hat játékosára koronavírusos megbetegedés miatt nem számíthattak, Ivana Kapitanovic és Ivana Dezic pedig sérülés miatt nem tagja a keretnek.

Tomori Zsuzsanna vezérletével jól kezdett a magyar csapat, amely 12 perc alatt hatszor volt eredményes. A Siófok tapasztalt játékosának minden találathoz köze volt gólszerzőként vagy előkészítőként. A horvátok jól tartották magukat, egyre hatékonyabban védekeztek, és amikor negyven másodpercig kettős emberelőnyben játszottak, sikerült egyenlíteniük (6-6).

A magyarok 6-4-es vezetésük után megtorpantak, a védekezésük pontatlan volt, támadásban pedig jó néhányszor eladták a labdát és számos lövést elrontottak, így a következő 12 percben csak egy gólra voltak képesek (7-9). A szakmai stáb csak 16 másodperccel az első félidő vége előtt kért időt, a játékosok ennek ellenére kikecmeregtek a gödörből, és a szünetben döntetlen volt az állás (12-12).

A második felvonást a horvátok jó védekezéssel, a magyarok elképzelés nélküli támadásokkal és rossz lövésekkel kezdték. Előbb felváltva, majd kettesével születtek a gólok, és az 53. percben, amikor ismét két találat volt a horvát válogatott előnye, Elek Gábor és Danyi Gábor ismét időt kért. Ez sem segített az együttesen, amely több mint 11 percig nem talált a hálóba, ebben az időszakban a horvátok egy 5-0-s sorozattal eldöntötték a meccset.

A horvátok legeredményesebb játékosa Camila Micijevic volt, aki tíz lövésből négy gólt szerzett. Az Alba Fehérvár kapusa, Tea Pijevic tíz lövést védett, a Siófok beállója, Katarina Jezic - aki a válogatott csapatkapitányi tisztségét is betölti - háromszor volt eredményes.

A magyar kapusok közül Bíró Blanka három, Szikora Melinda öt védéssel zárt.

A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.

"Óriási csalódás számunkra a találkozó. Mélyen tudásunk alatt, szinte hit nélkül játszottunk, emellett dekoncentráltak is voltunk. Rengeteg technikai hibánk volt, valamint a horvátok nyitott védekezése ellen is szenvedtünk. Amikor sikerült helyzetig eljutnunk, akkor olyan játékosaink is hibáztak, akik egyébként ilyen esetekben nem, vagy csak nagyon ritkán szoktak. A legnagyobb csalódás számunkra az, hogy az eddig elvégzett munka és a lányok mutatott hozzáállása alapján egyáltalán nem számítottunk ilyen forgatókönyvre" - idézte a magyar szövetség honlapja Danyi Gábort, a magyar válogatott szövetségi kapitányát.

A C csoport másik mérkőzését, a Hollandia-Szerbia találkozót 20.30-tól rendezték volna, ám egy nappal elhalasztották, mert két szerb játékos megfertőződött a koronavírussal.

